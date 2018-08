ULYKKE: Politi og viltmemda er på stedet. Foto: Freddie Larsen

Dyretransport veltet med 130 griser – 54 avlivet

Publisert: 01.08.18 20:11 Oppdatert: 01.08.18 21:15

En rekke griser er hardt skadet og flere måtte bøte med livet etter en trafikkulykke i Ørje.

– Det er noen griser som har vært fastklemt og noen som har rømt til skogs. Noen døde også på stedet, og noen ble avlivet på grunn av alvorlige skader. Det ble gjort i samråd med veterinær, lokale grisebønder og mattilsynet, sier operasjonsleder Ronny Årstein til VG.

Lastebilen kjørte av Fylkesvei 21, like ved krysset til Mosebynesveien, utenfor Ørje sentrum cirka klokken 17.00 onsdag ettermiddag.

54 griser mistet livet i ulykken, opplyser politidistriktet i Øst.



VELTET: Lastebilen kjørte ut i grøften og veltet Freddie Larsen

Operasjonslederen forteller at bilen skal ha kommet utenfor veien og deretter veltet ut i grøften. Sjåføren skal forklart at et av hjulene skal ha låst seg, og derfor skal han ha mistet kontrollen over kjøretøyet.

Sjåføren i 50-årene kom fra ulykken med lettere skader.

Politiet opplyser på Twitter at de leter etter de rømte grisene sammen med viltnemnd og bønder i området.

Assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i Nortura bekrefter overfor NTB at dyretransporten tilhørte dem.

– Vi har ansvaret for lastebilen. Det er en innleid transport slik mesteparten av vår dyretransport er, sier Pedersen.

Han sier at han foreløpig ikke vet hvor transporten var på vei.

– Dette er selvfølgelig en trist sak, men dessverre har dette inntruffet. Vi vil følge opp denne saken den kommende tiden, sier Pedersen.