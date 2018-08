SVARER: KrF-leder Knut Arild Hareide sier KrF står fast på sin politikk om ekteskap, selv om deres familiepolitisk talsperson har viet to kvinner. Foto: Espen Breivik

Hareide om Bekkevolds homovielse: - Det er ikke et politisk signal

ARENDAL (VG) Flere medlemmer har forlatt KrF etter at partiets familiepolitiske talsperson viet partiets kommunikasjonssjef og hennes kvinnelige kjæreste.

Det skaper reaksjoner i eget parti etter at stortingspolitiker, prest og KrFs familiepolitiske talsperson, Geir Bekkevold for ikke lenge siden sto for vielsen av et lesbisk par, partiets egen kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kjæreste.

– Jeg blander meg ikke inn i hans teologiske overbevisning, sier Hareide.

Ifølge NRK Sørlandet er det snakk om minst 50 medlemmer som de siste ukene har meldt seg ut av partiet, flere av dem er sentrale tillitvalgte på Sør- og Vestlandet.

Kommunikasjonssjef Mona Høvset sier det er en privatsak og ønsker ikke å kommentere saken.

Tidligere i august sa Bekkevold til avisen Dagen at han anså vielsen som «helt uproblematisk», til VG svarer han;

– Jeg gir ikke flere kommentarer i hensyn til de to som fikk oppleve sin fineste dag.

VG møter Hareide på Arendalsuka. Her er han tydelig på at dette ikke er noe politisk signal fra KrF som parti.

– Jeg tror en del av reaksjonene kommer fordi man tenker det er et politisk signal, men det er det ikke, sier Hareide.

– Dette er noe Bekkevold gjør som prest, der han er satt til å vie mennesker. KrF er et politisk parti, og selv om noen liker å stemple oss som en menighet, så går vi ikke inn i medlemmers teologiske overbevisninger, utdyper han.

– Vil løfte frem ekteskap mellom mann og kvinne

Det er under KrFs partitime på Arendalsuka at Hareide svarer på kritikken mot Bekkevolds homovielse. I lokalene like bak har kunstnerkollektivet Pride Art en stor utstilling i forbindelse med Skeive Sørlandsdager.

– Det er medlemmer i ditt parti som reagerer på homovielsen til din egen toppolitiker, hva er din forklaring til de?

– For KrF er det viktigste at vi står fast på vår politikk, der vi løfter frem ekteskapet mellom mann og kvinne som det mest stabile for barns oppvekst, samtidig ønsker vi forpliktende samliv og juridisk rammeverk også rundt homofiles samliv, sier Hareide.