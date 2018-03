Ap-leder Jonas Gahr Støre etterlyser en beklagelse fra Sylvi Listhaug, ikke bare fra statsministeren. Foto: Frode Hansen

Støre: - Påfallende at Listhaug selv ikke har beklaget

Publisert: 14.03.18 18:59 Oppdatert: 14.03.18 20:07

Onsdag gikk statsminister Erna Solberg ut og beklaget Facebook-meldingen fra Sylvi Listhaug som har skapt storm de siste dagene. Men Ap-leder Jonas Gahr Støre synes det er uverdig at ikke Listhaug selv har gjort det samme.

Statsministerens beklagelse kom etter at Støre selv hadde bedt henne om en avklaring.

– Det er bra at Erna Solberg beklager på vegne av regjeringen de sårende uttalelser som er kommet fra statsråder denne uken. Den beklagelsen skal vi ta til oss, skriver Støre på sin offisielle Facebook-side .

Slettet innlegget

Mandag tok Sylvi Listhaug nok en gang til Facebook , der hun forklarte tanken bak Facebook-innlegget som har skapt furore de siste dagene.

– Det var aldri, aldri i mine tanker at dette skulle kunne kobles til den grusomme massakren på Utøya som rammet så utrolig mange uskyldige mennesker og det norske demokratiet. Det var verken min mening eller hensikt å såre noen og det håper jeg virkelig å bli trodd på, skrev Listhaug.

Innlegget ble imidlertid ikke slettet før dagen etter. Begrunnelsen for det var at rettighetshaverne for bildet som ble brukt ikke tillot bruk i forbindelse med politiske ytringer.

– Det Listhaug burde gjort er rett og slett å gå ut og beklage, og det innlegget er ingen beklagelse, sa Støre til VG onsdag ettermiddag.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Sylvi Listhaug onsdag kveld.

AUF-ere ønsker oppgjør med hatet

Også AUF-leder Mani Hussaini mener at det er for stille fra Listhaugs side.

– Det er helt nødvendig at justisministeren er i stand til å ta det samme ansvaret for egne uttalelser, med en uforbeholden beklagelse. Nå er det helt stille fra henne. Vi må kunne forvente at hun som justisminister er i stand til å forebygge all terror, også høyreekstrem, skriver Hussaini til VG.

Han påpeker også at det tok hele fem dager før statsministeren kom med sin unnskyldning.

Utøya-overlevende Tarjei Olsen Bech synes det er bra at statsministeren endelig kommer på banen.

– Jeg tenker at det er bra at det kommer en unnskyldning. Men jeg savner et oppgjør med hatet som det er nørt opp om, skriver Bech i en tekstmelding til VG.