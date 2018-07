BISTÅR BRANNVESENET: Anders Ellefsen er en av de 15 pilotene i Rygge Flyklubb som er klarert brannpiloter Foto: Odin Jæger

Slik jakter pilotene skogbrann over Norge

Publisert: 15.07.18 13:29

OVER ØSTLANDET (VG) I sommer flyr brannpiloter fra Rygge Flyklubb over Østfold for å overvåke skogene og bistå brannvesenet i slukningsarbeidet.

Anders Ellefsen er leder i Rygge Flyklubb. Han har flydd småfly i nærmere 30 år. De siste 15 årene har han drevet med brannflyging.

Fra mai til september setter Ellefsen, eller en av de 14 andre brannpilotene i skogbrannvakten til Rygge Flyklubb, seg i flyene og flyr over Østfold på jakt etter røyk og flammer. Ellefsen forteller at flyklubben har drevet med brannflyging siden 1970-tallet.

– Det vi gjør er å dra på to timers lange kontrollturer over Østfold, for å se etter skogbranner som vi melder inn til brannvesenet. Vi blir også kalt ut på bestemte branner av brannvesenet for å avklare branner eller finne nøyaktig brannsted hvis det er registrert røyk.

Det lyser i knapper på dashbordet i småflyet. Ellefesen fester setebeltet før han trykker på et par av knappene og flyet begynner å riste.

Han har allerede vært ute og assistert på en brann fredag morgen.

– Vi fikk melding om at det var observert røyk, så da måtte jeg ut og sjekke den. Når vi blir kalt ut er det gjerne før brannvesenet har rukket å engang sette seg i bilen. På den måten vet brannvesenet mer om brannen før de kommer frem.

Lyn og torden

Han forteller at den siste uken har vært mer hektisk en vanlig. Vanligvis blir pilotene kalt ut på spesifikke observasjoner, men at de i år har blitt nødt til å reise ut på egne kontrollturer.

– Samtidig er det færre branner i år, det er først nå som det har begynt å lyne at det tar fyr.

Et kraftig lyn og tordenvær runget over Sør-Norge torsdag 12. juni. Til sammen ble det registrert 11.000 lynnedslag. Uker med tørke har gjort at det raskt blusser opp branner når lynet slår ned. Torsdag førte uværet til over 100 skogbranner .

– Nå som det har vært så tørt drar vi ut på to kontrollturer om dagen hvor vi ser etter røyk eller brann. Hvis vi ser en skogbrann varsler vi brannvesenet og assisterer dem.

Bare i Østfold ble det registrert 30 skogbranner torsdag. Rygge Flyklubbs skogbrannfly assisterte på elleve av de.

Røyklukten trenger inn

Det ser ut som om det ikke skal bli like hektisk dag. Solen skinner og den eneste røyken å se, er en støvsky fra en bonde som kjører over jordet sitt.

Men etter et lite stopp for å fylle drivstoff, skyer det til og litt etter litt treffer regnet frontruten i det han flyr over Halden.

– Se der! Der ser det ut som om det stiger røyk opp fra skogen.

Røyklukten trenger seg inn i flyet og fire branner blir synlig, to over grensen til Sverige og to i Norge.

Melder inn skogbranner

– Ja, vi ser flammer godt. Det er ikke den samme som vi vare ute på tidligere. Jeg skal prøve å gi deg posisjonene, sier Ellefesen over flyradioen.

På fanget har han et nettbrett, som viser hvor flyet er i luften. Han strekker seg etter et kart over Haldenvassdraget og leser opp koordinatene til personen i andre enden av linjen.

Pilotene som flyr brannfly har fått opplæring av brannvesenet i å betjene radio, å tolke brann, samt hvordan den utvikler seg.

Når de observerer skogbrann melder de fra til brannvesenet om posisjonen til brannen. Deretter ser de etter fremkomstveier til stedet og etter mulige vannkilder brannhelikoptrene kan benytte seg av.

Han sirkulerer området over brannene og gir flere beskjeder over radioen. Tykk røyk stiger opp og det blir varmt i flyet.

Pilotene blir værene i brannområdet til de ser at brannvesenet er på stedet og har kontroll over brannen, før de flyr videre. Etter en stund snakker han igjen:

– Ja, da ser jeg at det er et brannhelikopter her nå. Greit, da reiser vi tilbake til Rygge, sier Ellefsen og snur flyet.

Her står vaktskifte klar til å hoppe inn i flyet for en kontroll, men først må de ut å bistå brannvesenet over Halden.