VG-måling i Trondheim: Velgerne flykter fra Ap-Rita etter skandalene

Publisert: 26.06.18 05:16

Anklager om korrupsjon, skjulte maktnettverk og trakasseringssakene mot Trond Giske (51) ser ut til å koste dyrt for Arbeiderpartiet i Trondheim, som nå er jevnstore med Høyre på VGs måling.

Ap, som siden 2003 har dominert i Trondheim med Rita Ottervik (51) som ordfører, er i krise halvannet år før kommunevalget 2019.

Siden forrige kommunevalg, i 2015, har Ap mistet en tredel av velgerne sine, ifølge målingen Respons har utført for VG.

Støre skylder på interne konflikter

Der får Ap 27, 8 prosent, og er nå brått jevnstore med Høyre, som får 27, 4 prosents oppslutning.

Partileder Jonas Gahr Støre sier han forstår den lave oppslutningen, men at han tror partiet vil løfte seg frem mot valget neste høst.

– De har i Trondheim hatt saker som har tatt oppmerksomheten bort fra politikken og over på interne konflikter og uklarheter. Det er aldri bra. Men de har hatt lavere tall enn dette, så jeg opplever at de – sånn sett – har et potensial for å gå oppover, sier Støre til VG.

I fjor trakk bystyremedlem og Trond Giske-venn Rune Olsø seg som lederkandidat for Trøndelag Ap og Økokrim startet korrupsjonsetterforskning som følge av at Adresseavisen avslørte at selskapet Olsø jobbet for hadde inngått en avtale om store utbetalinger som følge av en omregulering av en tomt i Trondheim kommune.

Ordfører Ottervik omtalte avtalen som «noe svineri».

Høyre: Makt korrumperer

I mars i år slo også kontrollkomiteen i Trondheim kommune fast at Olsø hadde brutt kommunens etiske regelverk på grunn av sammenblanding av roller i saken der selskapet Candypeople fikk avtale om å selge godteri på Trondheim Kino. Olsø har hatt flere roller i Trondheim Kino, samtidig som han har vært eier av Candypeople.

Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift (54) mener det dramatiske velgerskiftet viser at velgerne har fått nok av Trond Giske og hans nettverk i byen.

– Trondheim Ap har blitt det fremste eksempelet på at makt korrumperer, og velgerne har fått nok av skjulte nettverk, maktarroganse og ukultur. Det er tydelig at velgerne i Trondheim vil ha åpenhet og ærlige politikere, og at de har fått nok av gjengen med Rita Ottervik, Tore O- Sandvik og Trond Giske, sier Skjøtskift.

Til tross for Aps fall, klarer Høyre ikke å hente inn Ap å bli byens største parti.

– Ap faller med rundt 40 prosent, vi øker med rundt 40 prosent. Jeg vil si det er formidabelt for Høyre, sier hun.

Giske-saken preger

Støre sier sakene om ukultur og korrupsjonsetterforskning har skadet partiet, men at de nå er klare til å gå videre.

– Jeg opplever at Ap har lagt den saken bak seg og tatt grep. Derfor vil politikken for de fire neste årene bli avgjørende, sier Ap-lederen.

I tillegg har også Trondheim Ap blitt rammet av at partilagets store sønn, Trond Giske, 7. januar måtte gå av etter at en rekke kvinner varslet partileder Jonas Gahr Støre om seksuell trakassering fra Giske. Varslene kom fra flere steder i landet og gjaldt hendelser over en periode på mange år, frem til 2017.

Hverken Trond Giske, ordfører Rita Ottervik eller lokallagsleder Hanne Moe Bjørnbet har besvart VGs henvendelser om målingen.