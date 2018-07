OVERVÅKER SKOGENE: Tidligere denne uken var VG med Rygge flyklubb for å overvåke Østfolds skoger og se etter skogbrann. Foto: Odin Jæger

Heimevernet kalt inn for avlaste slitne brannmannskaper

NTB

Publisert: 15.07.18 17:15

Det brenner det fremdeles godt flere steder i Sør-Norge. Mandag settes Heimevernet inn i Bykle i Aust-Agder for å avlaste slitne brannmannskaper.

Lørdag formiddag herjet over 20 skogbranner i Telemark og rundt 18 i Agder. Søndag er situasjonen betraktelig bedre, men fremdeles må Sivilforsvaret bistå brannvesenet flere steder, og totalt sju helikoptre er ute på innsats på branner i Bykle i Aust-Agder, Halden i Østfold og Aurskog-Høland i Akershus. I tillegg er det skogbranner i Telemark, Vest-Agder og Oppland.

– I dag er situasjonen vesentlig bedre enn i går, og det er på grunn av den formidable innsatsen som er lagt ned med å slokke disse brannene. Unntaket er i Bykle, hvor det fortsatt er store utfordringer, og vi har fem helikoptre i aksjon, sier avdelingsleder Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Pedersen opplyser også at brannmannskapet heller ikke har full kontroll på brannen i Drangedal i Telemark, hvor ett brannhelikopter bistår.

Gode naboer og Heimevernet

Pedersen forteller at det har blitt lagt ned en betydelig innsats fra brannmannskaper og Sivilforsvaret siden onsdag.

– Vi har mange slitne mannskaper i dag. Brannsjefene tar selvfølgelig de nødvendige HMS-hensyn, og vi har fått god hjelp av Sivilforsvaret. I tillegg har brannsjefene vært flinke til å be om nabohjelp. Brannmannskap fra omkringliggende kommuner har bidratt, sier hun.

Klokken 8 mandag morgen skal 40 soldater fra Heimevernet møte opp i Bykle for å avlaste mannskapene som har vært i sving gjennom helgen, skriver Fædrelandsvennen søndag.

– Mannskapene våre har stått på i fire dager. Noen av dem har knapt skinn igjen under beina, og de er nødt til å få hvile. Derfor har jeg «trykka på knappen» og kalt inn Heimevernet, sier brannsjef Egil Kvitne i Setesdal til avisen.

Håper å ta unna «det verste» søndag

I løpet av de siste dagene, og det siste døgnet, er et stort antall branner nå slått ned, etter at det de siste dagene har tatt fyr i tørkerammet skog. DSB sendte fredag et forvarsel til EU om at det kan bli aktuelt å be om bistand fra EUs vannbombefly for å hjelpe til med slokkingen av skogbrannene. Norge er med i en fellesordning i EU (ERCC) for vannbombefly som kan brukes til å slukke skogbranner.

Når Norge har sendt et forvarsel om at det kan bli behov for hjelp på kort varsel, betyr det at et fly vil kunne være på plass innen 24 til 48 timer. Flyene Norge kan få bistand fra holder til i Frankrike, Italia og Spania. Avdelingsleder Pedersen forteller at de vurderer situasjonen fortløpende, men at det er håp for at brannmannskapene vil greie å få kontroll over situasjonen søndag.

– Ifølge meldingene jeg har fått i løpet av dagen er det et håp om at vi kan ta unna det verste i dag, sier hun.

Med det menes det at brannene enten er under kontroll eller har gått inn i en fase hvor mannskapene etterslukker.

Pedersen kommer også med en oppfordring til publikum:

– Vi vil be folk melde ifra så fort de oppdager branntilløp i skog og mark. Det er betydelig større sjanse for å få slokket raskt dersom man er tidlig på stedet, sier Pedersen.