KORN TIL FÔR: Bønder har vært nødt til å slå korn for å fôre dyra sine. Bjørn Sætren på Løten er en av dem. Foto: Brian Cliff Olguin

Slik rammer tørken Norge

Publisert: 13.07.18 05:28 Oppdatert: 13.07.18 06:38

INNENRIKS 2018-07-13T03:28:27Z

Det ligger an til å bli den dårligste kornhøsten i Norge på 44 år. Kommer det ikke mer regn i Sør-Norge innen få uker, kan også potetavlingene stå i fare.

Nå begynner konsekvensene av den verste tørken i Norge på 70 år å vise seg.

Torsdag var det over 100 skogbranner i Sør-Norge, og brannvesenet jobbet på spreng med slukningsarbeid , og beredskapsmyndighetene kalte inn flere helikoptre for å bekjempe flammene .

– Fordi sommeren har vært så tørr, antenner nesten hvert eneste lynnedslag en brann, sa operativ leder i Vestviken 110-sentral Espen Thomassen.

I tillegg til de kraftige skogbrannene denne uken rammes en rekke bønder av det tørre sommerværet.

60 prosent av vanlig avling

Det er ennå ikke gjort noen offisiell prognose for kornhøsten 2018, men Felleskjøpet og Norsk Landbruksrådgivning har gjort en foreløpig vurdering, sier Lars Fredrik Stuve, administrerende direktør i Felleskjøpet, til VG.

– Ut ifra den tror vi at vi er heldige hvis vi klarer 60 prosent av en vanlig årsavling. Man må tilbake til 1974 for å finne et like dårlig kornår.

I tillegg til dårlige avlinger, vil norske bønder få problemer med å skaffe nok såkorn til neste sesong, advarer Stuve.

Håper på regn til potetene

Akershus er blant fylkene med de tørreste jordene. På Frøystad gård i Nes håper de at regnet kommer innen de neste ukene, ellers får ikke potetene vann og slutter å vokse. På gården er halve kornavlingen tapt på grunn av tørken.

– Foreløpig ser det bra ut for potetene, men går det to uker til kan avlinga preges, sier bonde Jan Frøystad.

Tidlig jordbærsesong

Årets jordbærsalg har vært tredoblet hos Rema 1000 og doblet hos Norgesgruppen på grunn av den tidlige sesongen, skriver Nationen .

Sesongen er vanligvis over i midten av juli, forteller jordbærbonde Stein Martinsen i Tjølling i Vestfold. I år var den over allerede i begynnelsen av måneden.

– Varmen har gjort at sesongen kom tidligere og gikk fortere. Det har vært litt dårligere avling på grunn av varmen. Vi har hatt mye av små bær.

Tidspress på avlingene i Nord-Norge

I Nord-Norge har bøndene slitt med det motsatte: lave temperaturer og mye regn.

– Det har gjort at slåtten er blitt forsinket. I Lofoten, Vesterålen og nordover er den bare såvidt i gang eller ikke påbegynt, sier rådgiver Ragnhild Renna i Norsk Landbruksrådgivning.

Hun sier at det både skyldes den sene våren, men også at landsdelen har hatt mye nedbør i juni.

– Det blir et tidspress for å rekke å få to slått. Når alt blir forsinket blir det en stressfaktor å få en god andreslått i hus, sier rådgiveren.