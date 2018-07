ANGREPET: En kraftig hjernerystelse, brist i ribbein og en vond albuet ble resultatet etter et ublidt møte mellom Aina Skåland (30) og en elg. Foto: Privat

Aina ble angrepet av illsint elg: – Visste ikke om jeg kom til å våkne igjen

Aina Skåland var på joggetur med hunden da hun møtte på en svært aggressiv elgku. Elgen angrep, traff hodet hennes flere ganger og alt svartnet. Nå advarer hun andre.

– Jeg så at dette var en sint elg. Den sto med hodet mellom beina, og jeg merket på hele atferden at den var sinna. Jeg tenkte at «Shit. Nå har jeg problemer», sier Aina Skåland (30) til VG.

Tirsdag kveld var hun på joggetur med hunden utenfor hjemmet sitt i Moi, Rogaland. Skåland forteller at formen var god, og at hun holdt et friskt tempo nedover lysløypa. Da hun rundet en sving sto hun plutselig ansikt til ansikt med en elgku og kalven hennes.

– Jeg og hunden min bråstoppet umiddelbart. Elgen fikk jo sikkert like sjokk som det vi fikk.

Fryktet for livet

Skåland forsøkte umiddelbart å rygge unna elgen for å ikke fremstå truende. Sammen med hunden endte hun opp i en grøft og befant seg 12 til 15 meter unna elgen. Da gikk den til angrep.

– Jeg husker egentlig bare høver, hodet og brystet til elgen. At det smeller veldig, at jeg ser dobbelt og blir veldig kvalm.

Da håpet Skåland at elgen skulle gi seg, ettersom hun allerede lå nede. Den gang ei.

– Det smalt en gang til i hodet, og etter det ble det bare mørkt. Da jeg kom til meg selv igjen var jeg litt forfjamset, så kjente jeg adrenalinet og fikk meg og hunden i trygghet litt opp i en skråning.

Som en ivrig friluftsperson har Skåland flere ganger vært på jakt, og er klar over at man skal ha respekt for elger, men hadde aldri sett for seg at hun skulle oppleve noe sånt.

– Det setter ting litt i perspektiv. Sekundet du forstår at dette ikke går bra, det er rett og slett en kjempeskummel opplevelse. Jeg ble livredd, og tenker at det ikke var sikkert at jeg våknet igjen.

Ringte ambulanse

Skåland ble sittende i skråningen og lurte på hva hun skulle gjøre. Formen ble verre og verre, og da hun forsøkte å nærme seg veien kom elgen tilbake.

– Jeg og hunden måtte bare gjemme oss bak et tre. Jeg ble kvalm, så dobbelt, hadde ekstremt vondt i hodet og brystet og kunne ikke bevege albuen.

Redningen ble ektemannen og en nabo som fikk fraktet henne ned fra skråningen og til trygghet. Skåland hadde ringt en ambulanse som fraktet henne til intensivavdelingen på Flekkefjord. Der fikk hun påvist alvorlig hjernerystelse.

– Elgen hadde truffet meg to eller tre ganger i hodet. Albuen er ganske ødelagt, og jeg har fått brist i ribbeinene og en del blåmerker.

– Elgen må fjernes

Moi er et lite tettsted i Lund kommune, og Skåland forteller at lysløypa ligger rett ved bebyggelsen i bygda, og er viktig for lokalsamfunnet.

– Når elgen først har angrepet en gang, og skjønt at det nytter, så er de av typen som kan finne på å gjøre det på nytt. Jeg skjønner at man er på elgens territorium, men når den havner på et sted hvor den blir farlig på folk så kan vi ikke ha den der, sier Skåland.

Hun håper at viltnemda kan sørge for å få elgen vekk fra områder der mennesker ferdes.

– Denne lysløypa er så fin, og vi er veldig heldige som har den, men om elgen angriper folk som bruker den så er ikke det forsvarlig. Er alternativet at elgen og kalven må avlives så javel, det er litt sånn verden er.

I mellomtiden advarer Skåland andre mot å ferdes i lysløypa.