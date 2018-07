FUNNET DØDE: Politiet etterforsker saken som mistenkelige dødsfall, men de har ikke mistanke om at noe kriminelt har skjedd. De to personene som ble funnet i denne kommunale boligen kan ha ligget døde i flere måneder. Foto: Helge Mikalsen

To personer funnet død i kommunal bolig: – Vi ønsker det ikke slik i Oslo

Publisert: 12.07.18 17:13 Oppdatert: 12.07.18 17:47

– Det bør ikke forekomme at personer blir liggende død i en kommunal bolig i lang tid, mener leder i helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune, James Stove Lorentzen (H).

Etter sterk lukt over lengre tid, ble to personer onsdag funnet død i en kommunal bolig i Oslo . Ingen vet hvor lenge de to har ligget der, men beboerne i blokken har fortalt at de ikke hadde sett de som bodde i leiligheten siden juletider.

Politiadvokat ved avdeling for volds- og seksualforbrytelser i Oslo, Kari Kirkhorn, sier at de ser anser det som et mistenkelig dødsfall.

– Men så langt jeg vet, er det ikke mistanke om noe kriminelt. De to personene er ikke offisielt sett identifisert. Det er altfor tidlig å si noe mer, sier Kirkhorn.

Politiadvokaten sier at obduksjon ennå ikke er gjennomført.

Politiet vil ikke si noe hvor lenge de to avdøde kan ha ligget i leiligheten, eller når de kan gi mer informasjon i saken.

Det er snakk om to eldre personer, opplyste politiet onsdag.

– Skal ikke kunne skje

Leder i helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune , James Stove Lorentzen (H), sier at saken først og fremst er trist.

– Det skal ikke kunne skje, det bør være kontakt mellom kommunen og de som bor i kommunale boliger, sier Lorentzen, som mener systemet har sviktet.

At noen dør slik alene er trist, mener bydelsdirektør i Bydel Frogner, Odd Rune Andersen.

– Vi ønsker det ikke slik i Oslo. Så langt vi har brakt i erfaring, hadde de døde ingen kommunale tjenester. Om de burde, skulle eller ville ha omsorgstjenester, må vi gå grundigere gjennom i lys av politiets etterforskning og resultater av obduksjonen, sier Andersen.

Den tragiske hendelsen virker sterkt inn på alle, sier Andersen.

– Derfor kan jeg forsikre om at vi tar hendelsen på største alvor og vil følge opp grundig. Tilsvarende må vi gå gjennom bydelens rutiner og sjekke at disse er fulgt opp, blant annet hvis bekymringsmeldinger er gitt, sier han videre.

Naboene reagerer

At noe slikt kan skje i en kommunal bolig får naboene til å reagere.

– Jeg har vært nede og forsøkt å finne en av sykepleierne som jobber her for å si fra, men de sier bare «De som bor der er ikke vårt ansvar», sa nabo Bjørn Irgens til VG i går.

Først da de tok kontakt med en oversykepleier fra bydelen, ble det tatt grep, fortalte Irgens til VG.

Aftenposten har skrevet om hvordan flere døde personer blir liggende lenge i sine boliger før det blir oppdaget. Mellom 2013 og 2017 var det til sammen 140 personer som lå døde i mer enn en uke i Oslo, viser Aftenpostens oversikt .

Byrådet i Oslo ønsker ikke å kommentere saken.