Nå skal elevene lære seg livsmestring og personlig økonomi

Publisert: 26.06.18 12:35

Livsmestring, folkehelse, personlig økonomi og medborgerskap er blant det som skal inn i de nye læreplanene.

– Skolen må gi elevene den kompetansen de trenger i møte med samfunnet og

arbeidslivet, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Det siste året har over 100 lærere og andre fagfolk jobbet sammen med Utdanningsdirektoratet for å komme frem til det viktigste elevene skal lære i hvert fag (se liste under). 6700 innspill kom inn.

Nå skal fagene bli mer praktiske og elevene gå mer i dybden.

Livsmestring

Folkehelse og livsmestring, demokrati, medborgerskap og

bærekraftig utvikling kommer inn i de nye læreplanene, som skal gjelde fra 2020.

Endringene som nå kommer er med på å forme hvordan læreplanene vil se ut.

– De nye lærerplanene vil gi mer tid for elever og lærere til å gå i dybden. De legger opp til at elevene i større grad skal forstå og kunne bruke kunnskapen fra fagene i ulike sitasjoner, sier Sanner.

Fornyelsen av fagene er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet.

Dette er nytt I 2020 får skolen nye læreplaner. I den forbindelse skal mange fag fornyes. Fagfornyelsen har tre faser:

I fase 1 ble overordnet del av læreplanverket og kjerneelementer

besluttet.

besluttet. Nå starter fase 2 med utforming av selve læreplanene.

I fase 3 skal skoler, skoleeiere og lærerutdanningene forberede seg på

å ta i bruk læreplanene.

å ta i bruk læreplanene. Målet med fagfornyelsen er å styrke elevenes faglige forståelse og legge

bedre til rette for dybdelæring. Det skal også gi barn og unge gode vilkår

for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger som har stor betydning

både for dem selv og samfunnet. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Økonomi og programmering

Personlig økonomi skal ligge under samfunnsfag og det Kunnskapsdepartementet har valgt å kalle identitet og livsmestring.

– Skolens samfunnsoppdrag går utover å lære barn og unge grunnleggende

ferdigheter og faglig kunnskap. Barn og unge må også forberedes til å ta vare på seg selv og hverandre, kunne forstå og håndtere og bygge gode relasjoner med

mennesker rundt seg, og bli aktive og deltakende medlemmer av samfunnet, sier Sanner.

Samfunnsfag får også et spesielt ansvar for digitale ferdigheter.

Norsk, matte og naturfag

I norsk skal mer utforskende metoder sikre forståelse og progresjon på barnetrinnet. På videregående legges det mer vekt på akademisk skriving.

Naturfag skal bli et mer utforskende og praktisk fag, og faget får en tydelig

teknologidel. Programmering kommer inn i flere fag.

I matematikk skal elevene jobbe mer med metoder og tenkemåter og kroppsøvingsfaget får mer fokus på aktivitetsglede og helse.

Mat og helse skal også bli mer praktisk orientert, og faget skal legge til rette for møte mellom matkulturer fra Norge og andre land.

Dette er endringene innenfor noen av fagene: