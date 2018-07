VENTER: Pendlere venter her på toget på Oslo Sentralstasjon. Jernbanedirektoratet vil utsette utbyggingen av Intercity på Østlandet flere år i forhold til det regjeringen la frem i Nasjonal Transportplan i fjor vår. Foto: Helge Mikalsen

Nå er det avgjort: Togutbygging på Østlandet utsettes

Jernbanedirektoratet har nå felt sin dom over Intercity-utbyggingen på Østlandet. De vil ha utsettelser, tross store protester fra distriktene.

Det bekrefter Jernbanedirektoratet overfor VG.

I høringsbrev har kommuner over hele Østlandet bedt regjeringen om å holde sine egne tidsløfter. Tønsberg, Fredrikstad og Hamar ble i Nasjonal Transportplan i fjor alle forespeilet dobbeltspor innen 2024 .

Nå har Jernbanedirektoratet kunngjort sin endelige plan for hvordan de mener togutbyggingen skal foregå. Tross store protester lokalt mener de fortsatt at utbyggingen må utsettes.

I tidsplanen de har lagt frem er utbyggingen til hverken Hamar, Tønsberg eller Fredrikstad ferdig til 2024.

– Med de rammene som ligger til grunn for handlingsprogrammet, har vi ikke sett noen mulighet til å fremskynde Intercity fra det som lå i høringsutkastet, sier kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet Svein Horrisland til VG.

Dette er strekningene som rammes:

Har ikke gjort særlige endringer

Jernbanedirektoratet foreslo å utsette utbyggingen til Hamar med to år, tre år utsettelse til Fredrikstad, ett år for Tønsberg og tre år for Sarpsborg.

Sarpsborg-ordføreren sier lokalbefolkningen har følt på avmakt og frustrasjon, og protester har kommet inn fra Lillehammer i Nord til Halden i sør . Fredrikstad hadde følgende beskjed i sitt høringssvar:

– Klinkende klart: Hold fremdriften som forutsatt i Nasjonal transportplan. Alt annet vil være et gigantisk løftebrudd fra sittende regjering og Stortinget, sa Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) til VG .

Etter høringsrunden har Jernbanedirektoratet imidlertid ikke gjort noen særlige endringer i fremdriftsplanen. Det blir utsettelser.

Dette skjer nå

Det var Høyre/Frp-regjeringen som la frem Nasjonal Transportplan (NTP) med en plan for Intercity-utbyggingen i fjor vår. Den fikk flertall i Stortinget med støtte fra Venstre og KrF .

Bane Nor og Jernbanedirektoratet har kommet med forslag til hvordan transportplanen kan gjennomføres. De anbefalte begge utsettelser. Bane Nor mente tidsplanene politikerne hadde lagt opp til var «helt irrasjonell». Så var forslaget ut på høring og hentet innspill fra distriktene.

Når Jernbanedirektoratet nå har konkludert, skal planen innom Samferdselsdepartementet og regjeringen for endelig vedtak. Men det er hverken ventet eller vanlig med store endringer i fagdirektoratets dom.

Slik vil de utsette

Dette er utsettelsene Jernbanedirektoratet lanserte i vår:

– Bane NORs innspill til handlingsprogrammet indikerer betydelig høyere kostnader for strekningene Haug-Sarpsborg enn NTP 2018–2029. Det vil være behov for å se på kostnadsreduserende tiltak på strekningen, for å vurdere hvordan tilbudsforbedringer til Fredrikstad og Sarpsborg kan oppnås, er beskjeden fra Jernbanedirektoratet i deres nye plan.