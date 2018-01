REAGERER: Russlands ambassade i Oslo mener Norge burde samarbeide tettere med Russland. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Russlands ambassade: – PST demoniserer Russland

NTB

Publisert: 31.01.18 20:25

Russlands ambassade reagerer på PSTs trusselvurdering, når tjenesten sier at etterretning fra land som Russland er den største trusselen mot norske interesser.

– Det er ikke første år PST driver med å avskrekke Norges befolkning i forbindelse med den mytiske russiske trusselen, skriver den russiske ambassaden i en uttalelse til NRK .

– Spesielt meningsløs er oppfordringen om å «passe på» kolleger på jobb og henvisninger til «etterretningsoffiserer som benytter åpne seminarer og konferanser innen temaer som sikkerhetspolitikk, nordområdepolitikk, teknologi og innovasjon», skriver ambassaden videre.

Ambassaden mener Norge heller burde samarbeide tettere med Russland.

– Istedenfor å demonisere Russland burde man tenke på å tilrettelegge et konkret samarbeid med kompetente russiske myndigheter for å sikre reell trygghet for borgere, samt forbedre atmosfæren i de bilaterale forhold, skriver den russiske ambassaden.

Under fremleggelsen av PSTs åpne trusselvurdering tirsdag sa PST-sjef Benedicte Bjørnland blant annet at etterretning fra fremmede stater – særlig Russland og Kina – utgjør de største truslene mot norske interesser.

– Vi vurderer at fremmede staters rekruttering av kilder og agenter, påvirkning og kartlegging av virksomheter og kritiske infrastruktur, samt nettverksoperasjoner vil utgjøre de mest alvorlige utfordringene i 2018, uttalte hun.