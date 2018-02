Redningsskøyta til kai i Svolvær. Foto: SANDER LIED EDVARDSEN, LOFOTPOSTEN

Småfly styrtet ved Svolvær – to personer døde

Publisert: 11.02.18 20:57 Oppdatert: 12.02.18 06:27

Småflyet gikk i vannet bare minutter etter at det tok av fra flyplassen i Svolvær. Begge personene om bord er omkommet.

– Et småfly havarerte like ved flyplassen i Svolvær. Flyet tok av fra Svolvær lufthavn Helle rundt klokken 20.30 søndag, og vi fikk inn melding om at det var havarert klokken 20.35. To redningsskøyter og helikopter reiste raskt ut, og to personer er hentet opp av sjøen, opplyser Hovedredningssentralen i Nord-Norge til VG.

I en pressemelding like før midnatt bekrefter politiet at to personer ble hentet opp av havet og tatt om bord i en redningsskøyte. Begge er bekreftet omkommet. De er ikke formelt identifisert ennå, men politiet har varslet det de mener er de pårørende.

Videre skriver de at flyet som styrtet er av typen Piper Cherokee, og at det var personell ved Svolvær lufthavn som først oppdaget styrten.

– Politiet har opplysninger om at småflyet kom fra Tromsø til Svolvær tidligere søndag, og at ulykken skjedde da flyet skulle returnere fra Svolvær lufthavn. Politiet har så langt ingen opplysninger om årsaken til ulykken, står det i pressemeldingen.

Tromsø flyklubb bekrefter sent søndag at det var to av deres medlemmer som omkom i flystyrten.

– Det er en tragedie. Vi er sterkt preget av dette nå, sier Yngve Johnsen, leder i Tromsø flyklubb til Nordlys .

Politiet opplyser at de nå går over i en etterforskingsfase som ledes av politiet i Lofoten og Vesterålen. Pressetalsmann Lasse Vangsten i Avinor sier til Lofotposten at Avinor rutinemessig har varsla Luftfartstilsynet, som i sin tur har alarmert Havarikommisjonen.

– Vi stiller med alt tilgjengelig personell lokalt ved behov i arbeidet videre, sier han til avisen.

Her ser du et av redningshelikoptrene fly rundt utenfor Svolvær flyplass 21.18:

Det var tårnet på flyplassen som varslet om ulykken. Flyplassens båt fant de to forulykkede i sjøen.

– Det er den båten som rykker ut herfra ved havari på sjøen. Vi hadde selvfølgelig håpet at dette aldri skulle skje, men i kveld skjedde det, og vi var først ute med båten, sier flyplassjef Bjørn Opsahl til NRK.

Opsahl sier flyplassen holdes stengt for mandagens to første avganger for å ta vare på de ansatte.

Skipene MS Trollfjord og MS Nordkapp deltok også i redningsaksjonen.

– MS Trollfjord var på vei ut fra Svolvær da de fikk nødmeldingen via Bodø radio. Sammen med MS Nordkapp scramblet de beredskapsorganisasjonen om bord, og satte kursen mot havaristen, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.