MISTENKELIG: Omstendighetene rundt dødsfallet til Paul Simmons (25) 9. februar 2015 fikk både leger, politi og 25-åringens familie til å reagere. Tre år senere har dødsfallet blitt en drapssak som skal behandles i domstolen.

Simmons-saken: Familien slo drapsalarm

Publisert: 14.05.18 21:22 Oppdatert: 14.05.18 22:27

Åtte dager etter at musikeren Paul Simmons (25) døde på Ullevål sykehus i februar 2015, slo familien hans drapsalarm.

Mistanken om at noen sto bak 25-åringens plutselige og uventede død var sterk og voksende – og ledet familien til politiet og en flere sider lang og detaljert anmeldelse.

I anmeldelsen sto to bedrageridømte kamerater sentralt: Marius Groth fra Sørlandet, og Eirik Vad fra Vestlandet.

Familien mente duoen hadde drept Simmons, i et forsøk på å svindle ham for flere hundre tusen kroner.

To og et halvt år senere ble Groth og Vad tiltalt for disse forholdene , og de må begge møte i Oslo tingrett på tirsdag for å forsvare seg mot anklagene. Begge nekter straffskyld for drap og drapsforsøk.

VG kan nå fortelle om bakgrunnen for familiens mistanke og grove anklager mot de to kameratene i midten av februar 2015 – én uke etter musikerens død.

Hentet i ambulanse

7. februar 2015: Om kvelden ble Simmons fraktet til Ullevål sykehus med ambulanse. Han og Eirik Vad hadde festet på et rom på Comfort Hotel Børsparken i Oslo, da noe gikk fryktelig galt.

Undersøkelser viste at den 25 år gamle musikeren hadde fått i seg både amfetamin, kokain og angstdempende midler, ifølge VGs opplysninger.

Spørsmål om hukommelse

8. februar 2015: Dagen etter at Simmons ble innlagt på sykehuset, dro Groth hjem til familien hans og fortalte om innleggelsen og at årsaken var hjertestans. Et familiemedlem ble deretter med Groth tilbake til sykehuset.

På sykehuset fikk familiemedlemmet en nedslående beskjed: Simmons hadde fått en skade på hjernen, siden han hadde ligget så lenge på hotellrommet med lav temperatur og hjertestans.

Ifølge VGs opplysninger viste Groth interesse for denne beskjeden. Han stilte spørsmål om den unge musikeren ville ha hukommelse, dersom han overlevde.

Spørsmålet fikk familiemedlemmet til å reagere, uten at det oppsto en konfrontasjon.

Bankkort og kodebrikke

I uken mellom dødsfallet og anmeldelsen kom Groth på nytt hjem til Simmons’ familie på Romerike. Den mistenkte sørlendingen leverte en del av 25-åringens eiendeler, og familien mottok blant annet Simmons’ telefoner, pass, et bankkort fra Nordea og en kodebrikke til en nettbank i Nordea, får VG opplyst.

Nok en gang stusset familien. Hvorfor hadde Groth disse tingene?

Reagerte på fullmakter

I forkant av det mistenkelige dødsfallet var musikeren fra Lillestrøm åpen overfor familien om de to nye vennene og at han var mye sammen med dem i januar dette året.

Simmons var på denne tiden i innspurten på en ny plate, som skulle utgis via hans eget musikkselskap.

I all stillhet hadde imidlertid Marius Groth og Paul Simmons signert to fullmakter hvor Simmons hadde gitt Groth fullmakt til blant annet 25-åringens bankkort, kontoer, kredittkort og kodebrikker, ifølge VGs opplysninger.

Familien fikk etter hvert tilgang på disse fullmaktene, som de stusset over. De mente at underskriften til Simmons var ugjenkjennelig og at den derfor var forfalsket.

I tillegg syntes familien det var spesielt at Simmons ikke rådførte seg med dem før han eventuelt signerte slike dokumenter, som han vanligvis gjorde.

Bankuttak og pengeoverføringer

Den unge musikeren hadde mye penger til rådighet etter at han arvet om lag 800.000 kroner fra faren sin året i forveien.

I dagene etter det mistenkelige dødsfallet fikk familien til Simmons utlevert flere kontoutskrifter fra Nordea. Utskriftene viste både uttak av store pengebeløp og overføring av store summer til ulike personer.

Familien fikk etter hvert også vite at det var opprettet to bankkontoer i DNB, hvor det også hadde vært bevegelse. I tillegg ble de kjent med at det var foretatt en rekke kredittvurderinger av fornærmede fra banker som 25-åringen aldri har kontaktet, ifølge familien.

Da Groth ble konfrontert med uttakene og overføringene, fikk familien beskjed om at alle pengene som han skyldte Simmons, skulle tilbakebetales, ifølge anmeldelsen.

Da familien anmeldte de to kameratene, var de tydelig i sin mistanke: De to mennene hadde dopet ned Simmons i jakten på pengene hans.

Tirsdag starter straffesaken mot de to tiltalte mennene i Oslo tingrett. Det er satt av åtte uker til forhandlingene.

Nekter for drap og drapsforsøk

Groths forsvarer, advokat Øystein Storrvik, ønsker ikke å kommentere detaljer i straffesaken så tett opp til hovedforhandlingen.

– Men det presiseres at han nekter straffskyld for både drap og drapsforsøk, sier Storrvik til VG.

Vads forsvarer, Kaja de Vibe Malling, ønsker heller ikke å kommentere detaljer i straffesaken så tett opp til hovedforhandling.

– Han erkjenner ikke straffskyld for drap og drapsforsøk, men han erkjenner straffskyld for bedrageriene. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken, Malling, til VG.

