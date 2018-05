VIL HA LØSNING: Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol ber regjeringen løse luftambulansestriden. Her avbildet ved en t Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ap og KrF vil pålegge regjeringen å finne en løsning i luftambulansestriden

Publisert: 29.05.18 18:33

Ap og KrF støtter ikke Rødts forslag om å annullere anbudet om luftambulansetjenesten. De vil heller pålegge regjeringen å finne en løsning for å løse striden.

– Ap går nå inn for at Stortinget pålegger regjeringen å sikre ambulansetjenesten – enten gjennom forhandlinger med operatøren eller en ny anbudsrunde med virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, eller på annen egnet måte – slik at folk i nord kan være trygge på at det er tilstrekkelig med kompetente folk til å fly syketransport, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap.

Også KrF stiller seg bak dette forslaget.

Fakta om krisen i luftambulansetjenesten * Ambulanseflyene frakter cirka 9000 pasienter i året, og dagens driftskontrakt i ambulanseflytjenesten koster om lag 400 millioner kroner i året. * Siden 1988 har luftambulansetjenesten vært organisert og fullfinansiert som en nasjonal statlig tjeneste. Norges fire helseforetak har ansvaret for den operative driften av denne tjenesten. * I alt finnes det ni ambulansefly i Norge, stasjonert i Kirkenes, Alta (2), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen (2). * I juni 2017 ble det klart at det britiskeide selskapet Babcock Scandinavian Air Ambulance vant anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over Lufttransport FW, som har drevet tjenesten i 25 år. * Kontrakten starter 1. juli 2019 og går til 2025 med mulig forlengelse til 2030. Selskapet driver i tillegg luftambulansetjenesten i Sverige og Finland. * Babcock SAAs anbud skal ha vært om lag 47 millioner kroner billigere i året enn tilbudet fra Lufttransport. * De rundt 110 ansatte i Lufttransport har reagert på at Babcock SAA tilbyr færre piloter i turnus og færre reservefly, noe de mener truer jobbsikkerheten. * Det ble heller ikke stilt krav til virksomhetsoverdragelse i anbudet, noe som gjør at pilotene må søke på sin egen stilling når Babcock SAA tar over i juli 2019. * Forhandlingene mellom fagforeningen Norsk Flygerforbund og Babcock SAA om overføring av pilotene, brøt sammen i april i år. Etter det begynte ansatte i Lufttransport å søke seg vekk i frykt for å skulle stå uten jobb. * Nye forhandlinger startet mandag 28. mai, men mandag ettermiddag ble det besluttet en pause i forhandlingene fram til 15. juni. * Babcock ville først flytte vedlikeholdet av ambulanseflyene fra Norge til Østersund i Sverige, men har nå besluttet at dette skal foregå på verksteder i Norge. * Rødt har foreslått å annullere kontrakten med Babcock og forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt. Stortinget skal ta stilling til forslaget torsdag 31. mai. (Kilder: Lufttransport, NTB, NRK, Nordlys)

Kjerkol legger til at folk i nord fortjener trygghet for en sikker syketransport.

– Nøkkelen til trygghet er at det finnes nok kompetente folk og nok fly til å utføre oppdrag og ivareta beredskapen. Krisen har oppstått fordi anbudet har skapt stor tvil om begge deler, sier hun, og ber regjeringen rette opp manglene.

Men Ap vil ikke støtte Rødts forslag om å annullere anbudsrunden.

– Det er ikke Stortingets oppgave å tildele kontrakter, slik Rødt legger opp til, sier Kjerkol.

Stortingets helsekomité skal torsdag avgi sin innstilling til forslaget fra Rødt om å annullere anbudet om luftambulansetjenesten. Det er et forslag blant andre Sp og SV opprinnelig støttet.

Konflikten om luftambulansetjenesten har pågått en måneds tid, og flere av ambulanseflyene har i perioder blitt satt på bakken som følge av at selskapet Lufttransport ikke klarer å drifte tjenesten de siste 14 månedene som gjenstår av kontrakten.

Etter planen skal Babcock neste sommer overta all ambulanseflydrift i Nord-Norge.