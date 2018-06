GRIP DAGEN: Lørdag blir varm og fin, i store deler av landet. Foto: STELLA BUGGE

Helgeværet landet rundt: Nok en superhelg, men så kommer byger, torden og hagl

Publisert: 09.06.18 11:41 Oppdatert: 09.06.18 12:47

INNENRIKS 2018-06-09T09:41:49Z

Grip tak i lørdagen. I store deler av landet ligger det an til over middels sommervarme, bortsett fra i nord, der det miserable været ikke ser ut til å ha noen ende.

Lørdag er det store muligheter for uteliv under en sjenerøs sommersol store deler av Sør- og Østlandet, selv om det enkelte steder rundt Oslofjorden ligger morgentåke. Denne vil løse seg opp på formiddagen, forteller statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt Hanne Beate Skattør.

Stort sett pent vær over hele linjen og over 25 grader flere steder i lavlandet er hovedoverskriften. Men på ettermiddagen vil områdene vest i Buskerud og nord i Hedemark og Oppland kunne få lokale byger, enkelte steder følger det med tordenbrak.

Også nordlige deler av Telemark kan få litt bygevirksomhet på ettermiddagen.

Søndag vil åpenbare seg med det vedvarende sommerværet som har preget store deler av Sør og -Østlandet de siste ukene. En sørvestlig, frisk bris vil stryke over kystområdene, og i lavlandet vil det også denne dagen bli over 25 grader mange steder.

Men så blir det endring.

I Agder-fylkene vil det skye litt til, og utover dagen blir det perioder med regn. Det fører til at tempen stopper på rundt 20 grader de fleste steder. Også I Telemark vil skyer og bygevirksomhet ta over utover dagen.

«Bønnhørt»

Tidligere i uken oppfordret Den norske kirke sine medlemmer til å «be om regn».

Nå kan det virke som om bønnene er hørt. I hvert fall er det store muligheter for regnbyger, med torden og til og med hagl, utover kvelden søndag. Dette gjelder først og fremst områdene nord for Gardermoen. Senere søndag driver bygesystemet videre, slik at også områdene sør for Gardermoen får regn.

Noen rotbløyte er det imidlertid ikke snakk om, ifølge meteorologen. Hun sier at bygene vil være lokale, og langt fra tilstrekkelig til at den meget store skogbrannfaren kan avblåses.

Kartet over skogbrannfaren fra yr.no viser rødmerking så å si over det ganske land, helt opp til Nordland, med noen unntak i Møre og Romsdal.

Har du ikke gjort det ennå, bør du kanskje se etter at paraplyen er parat, for neste uke ligger det an til regn og gråvær.

– Prognosene er litt usikre, men det ser slik ut nå, sier statsmeteorolog Hanne Beate Skattør.

Vestlandet og Trøndelag: Verre søndag

– Den fineste dagen i helgen blir lørdag, som blir varm og fin stort sett over hele området. Det gjelder å nyte denne dagen, sier statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt Aslaug Skålevik Valved.

I Bergen og indre strøk av Vestlandet vil temperaturen komme over 25–26 grader, sier hun. I Trøndelag og Sogn og Fjordane er det noe lavere temperatur.

Også i denne delen av landet vil det komme enkelte lokale regnbyger på ettermiddagen. I Sogn og Fjordane blir det opptil liten kuling. Og det blir lite vind.

Søndag blir ikke fullt så fin, selv om den enkelte steder åpner godt. Vestlandsværet vil preges av tiltagende vind, regn og regnbyger. Regnværet starter fra Rogaland og drar seg opp mot Trondheimsfjorden. Rogaland vil få mest skyer. Torden kan følge med, spesielt fra Hordaland og opp til Trondheimsfjorden, opplyser meteorologen.

– Men husk, selv om det blir byger og regn er det ikke nok til å dempe skogbrannfaren.

Fortsatt miserabelt i nord

I Nord-Norge ser ikke det begredelige været ut til noen ende, forteller statsmeteorolog Anita Ager-Wick.

– Det er ingen sommer her, og værmeldingen er enkel. Grått, vått og relativt kjølig, sier hun.

Definisjonen av vått i denne sammenhengen er regn og yr, men ikke klissvått.

Heller ikke neste uke ser meteorologen noe særlig bedre vær å melde.

– Prognosene indikerer litt stigende temperatur, men det er ikke snev av sommer. Nå har vi under ti grader, så det er mer snakk om temperaturen kommer over ti, sier Anita Ager-Wick.

LYST TIL Å LESE FLERE VÆRSAKER? Her finner du vår samlesiden om vær

LES OGSÅ: Hetebølge hjemme: Vi drar til Syden uansett