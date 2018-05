BILPRYD: Politiet har konfiskert flere heliumsballonger i Oslo-området på nasjonaldagen. Foto: Foto: Vilde Gjørtz Ellingsen

Ballong-beslag flere steder i Oslo og Bærum

Publisert: 17.05.18 14:12 Oppdatert: 17.05.18 14:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-17T12:12:34Z

Politiet har enten konfiskert eller destruert ballongene på stedet.

Byrådet i Oslo har gitt beskjed om at det ikke skal gis tillatelser til salg av heliumballonger på gaten i Oslo på 17 mai. Grunnen er plastforsøplingen ballongene bidrar til.

Det er likevel flere selgere som ikke har ettergått Byrådets forbud.

– Det har vært fem-seks hendelser i løpet av dagen i Oslo og Bærum, der vi har vært ute og konfiskert ballonger, eller destruert dem på stedet. Noen av selgerne har kanskje ikke fått med seg forbudet, andre har likevel valgt å ta sjansen, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo og Bærum politidistrikt til VG.

En selger ved Eiksmarka skole i Bærum (bildet) skal ikke ha vært fornøyd med politiets beslag.

– Han ga uttrykk om at det var snakk om ganske store verdier som gikk tapt, og ville overprøve det juridiske i beslutningen, sier Jøkling.

Minst 25 kommuner, deriblant Oslo, Bergen og Drammen, har bestemt at det ikke skal være lov å kjøpe heliumballonger 17. mai. Samtidig ber Stortinget regjeringen utrede et nasjonalt forbud.

Kommunene kan imidlertid ikke forby salg på privat eiendom som kiosker eller bensinstasjoner. Miljøpartiet De Grønne (MDG) har tidligere tatt til orde for et nasjonalt forbud , noe som i så fall også innebærer forbud av salg på privat grunn.

WWF-sjef Bård Vegar Solhjell var ute før 17. mai-feiringen og kom med en klar oppfordring om at man burde droppe salget av heliumsballonger.

– Disse ballongene er laget av plast. Svært mange forsvinner, og ender enten i naturen eller i havet. Til sammen utgjør dette et gigantisk miljøproblem, sier Solhjell.

Solhjell tror ikke mangelen på slike ballonger vil ødelegge 17. mai-festen.

– Jeg kjenner unger, og er helt sikker på at de enda bedre enn mange voksne forstår behovet for å hindre at all denne plasten havner i naturen, sa han til VG i april.