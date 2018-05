STEMMER FOR: Per Espen Stoknes (MDG), vikar for Une Aina Bastholm, og MDGs ene stortingsrepresentant. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

MDG sikrer flertall for eggdonasjon-forslag

Publisert: 15.05.18 16:28

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-15T14:28:17Z

Ap, Venstre og Frp vil tirsdag vedta at regjeringen må utarbeide et lovforslag som tillater eggdonasjon. Med 84 stemmer, mangler de én stemme for å få flertall. Nå vil MDG komme dem til unnsetning.

– Jeg har vært i tvil, men jeg har landet på å stemme med Ap, Venstre og Frp nå, sier Per Espen Stoknes (MDG) til VG.

Ap, Venster og Frp ber om at «eggdonasjon tillates etter samme retningslinjer som sæddonasjon» i helse- og omsorgskomitéens innstilling om regjeringens melding om bioteknologi, som stemmes over i stortinget tirsdag.

Selv om Høyre etter et år med intern strid gikk inn for å tillate eggdonasjon og assistert befruktning på sitt landsmøte i april, stemmer de imot forslaget på i Stortinget.

Fristilt av partiet

Stoknes er MDGs eneste representant på Stortinget, og sitter som vikar for Une Aina Bastholm som er i permisjon . MDG har programfestet at de vil jobbe for å tillate eggdonasjon, men har ikke tatt endelig stilling til alle spørsmål stortinget skal ta stilling til i bioteknologiloven i partiprogrammet. Derfor fristilte MDG Stoknes, slik at han kan stemme etter egen samvittighet.

Det som fikk Stoknes til å konkludere, etter en konsultasjon internt i partiet med blant annet Grønt Kvinnenettverk, var likestillingsaspektet:

– Hovedpoenget er at her bør det være likestilling mellom kjønn, når ekspertene sier vi har teknologi som gjør at eggdonasjon er trygt for kvinner.

Samtidig innrømmer han at det finnes noen etiske gråsoner.

– Man kan havne i krevende situasjoner der en kvinne for eksempel blir utsatt for sosialt press til å donere bort egg til en kvinne hun kjenner. Men man har akkurat samme situasjon med sæddonasjon. Vi mener dette er et spørsmål som best kan håndteres gjennom åpen dialog, ikke forbud.

Det etiske argumentet om at det er vanskelig å ha en annen genetisk mor enn moren du er født av, har han lite sans for.

– Det blir å si at det går greit med en annen genetisk far med sæddonasjon, men at det ikke går greit med en annen genetisk mor ved eggdonasjon. Det er det vanskelig å gi en filosofisk etisk begrunnelse for, når vi vet at tryggheten for inngrepet er akseptabel.

Høyre er for, men stemmer nei

Selv om Høyre stemmer nei tirsdag, legger de inn en merknad i bioteknologimeldingen om at de er for eggdonasjon og assistert befruktning. Regjeringen skal utarbeide lovforslag som åpner for å sidestille eggdonasjon og sæddonasjon og for assistert befruktning av enslige - da vil Høyre si ja.

På spørsmål om hvorfor Høyre ikke bare stemmer for det de er for, har Sveinung Stensland (H) svart dette:

– Vi forandrer ikke loven nå, men gir Stortingets syn på hvordan den skal utformes. Det ryddigste er at stortingsvedtak fattes når loven vedtas. Siden dette er en stortingsmelding, viser vi i Høyre hva vi er for og hva vi er imot i merknader, slik vi pleier å gjøre. Merknader binder opp regjeringen, og regjeringen har fått en klar beskjed fra Høyre som ikke kan misforstås: Høyre sier ja til eggdonasjon og ja til assistert befruktning av enslige.

Stoknes mener det er uryddig, og at det bør bli klarhet i saken i dag:

– Det viker som en underlig manøver som Høyre nå gjør for å kanskje fremstå mindre sprikende enn det de er. Det er en veldig spesiell situasjon når landsmøtet til Høyre er for, men stortingsgruppa stemmer imot. Dette lager uvanlige konstellasjoner på Stortinget, sier han, og viser til at MDG nå vi stå sammen med Frp, Venstre og Ap.

SV er også for eggdonasjon, men heller ikke med på å sikre flertall for forslaget. De stemmer i stedet for å donere bort overflødige befruktede egg fra IVF-behandling, som ellers ville bli destruert, noe som også støttes av Ap, Venstre og Frp.

– Vi vet ikke nok om hvordan slike inngrep kan påvirke kvinnekroppen, og da mener vi det er klokt å starte med overskuddsegg, sier helsepolitisk talsperson Nicolas Wilkinsson i SV.

Stoknes vil heller støtte Ap, Frp og Venstres opprinnelige forslag.

– Hvis du bare tar overskuddsegg fra prøverørsbehandling, så kan kvaliteten på eggene være usikker. Da lytter MDG til det det medisinske fagmiljøet sier, og de advarer mot dette.