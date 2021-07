SMITTEFRITT: Oslo Pride krevde test eller vaksine for å komme inn på arrangementene i «pride park» i Spikersuppa. Her fra en konsert 26. juni. Foto: Kari Helena/Oslo pride

Gladnyhet etter store Oslo-arrangementer: Null bekreftede smittetilfeller!

Oslo Pride og Bislett Games var de to største arrangementene etter at coronaviruset inntraff i fjor. Torsdag kom testresultatene som viser at ingen som ble testet i forbindelse med arrangementene var smittet.

Av Lars Hægeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nesten 8000 ble testet ved de to arrangementene samlet, og man avdekket ingen positive tester, forteller helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Av disse ble omtrent 5000 prøver tatt på Oslo pride og rundt 2800 på Bislett Games.

Ved å hurtigteste seg kunne deltagere som ikke hadde hatt corona eller som ikke var vaksinert komme inn på de to arrangementene. Det er første gang man har åpnet for så store arrangementer siden pandemien inntok Norge.

– Det reflekterer også at det er relativt lite smitte i Osloområdet om dagen, sier Guldvog.

Det er heller ikke oppdaget smitte i etterkant som kan spores tilbake til de to arrangementene, bekrefter Oslo kommune.

– Vi hadde forventninger om at mange kom til å teste seg i forkant av arrangementene blant de uvaksinerte for å få grønt coronasertifikat. Det gjorde at langt flere kunne delta på arrangementene med svært liten risiko for smittespredning, sier Guldvog.

Helsedirektøren mener det er lærdom å hente fra de to arrangementene.

– Vi regner med at grønt coronapass og testing ved arrangementer vil bli brukt en tid fremover, inntil vi har fått god immunitet i befolkningen. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor lenge, sier han.

Stolt byråd

Det var Oslo kommune som sto for testingen før Oslo pride. Det var satt opp teststasjon på Universitetsplassen hvor deltagere kunne teste seg og få svar innen en time. I alt hadde kommunen 16 ansatte involvert i prøvetakingen.

SEIER: Tribunene var fullere enn på lenge da Karsten Warholm satte verdensrekord i 400 meter hekk under årets Bislett Games 1. juli. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

– Jeg er stolt av kultur og idrettsbevegelsen, og veldig glad for at disse arrangementene har gått så fint. Kultur og idrettsbevegelsen har vist stort ansvar og har blitt utrolig gode på smittevern, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal til VG.

– Jeg tenker nasjonale myndigheter, som nå styrer gjenåpningen av samfunnet må ta med seg disse viktige erfaringene på veien mot det samfunnet vi savner, sier han.

Håper å bane vei

– Det har vært en krevende planleggingsfase under pandemien, og vi måtte ta høyde for både ned- og oppskalering. Heldigvis gikk smittetallene i riktig retning når vi kom til juni, og gleden var meget stor da Oslo åpnet mer opp rett før gjennomføringen av Oslo Pride, sier Monica Aasen, daglig leder for festivalen.

Hun håper resultatene fra Oslo pride kan bane vei for at flere arrangementer kan gjennomføres fremover.

– Oslo Pride har på mange måter vært en pilot for fremtidige tilsvarende store arrangementer, og vi håper at våre erfaringer kan være til hjelp for andre aktører både her i Norge, men også Europa for øvrig, sier Aasen.