Kisten til lille Artin får plass på to stoler. Flukten fra Iran endte tragisk i Den engelske kanal. Havet førte ham hele veien til grandtante Nehayat i Norge. VG har fulgt ham på reisen hjem igjen.

Artins siste reise

Artin var minstemann i søskenflokken på tre.

Han elsket å leke «tittei», og han gjorde seg alltid fin for kameraet.

Da familien flyktet fra Iran var han bare sytten måneder gammel.

Familien Irannezhad har vært på flukt i nesten et halv år da de når sandbankene ved byen Dunkerque i Frankrike.

Sammen med mamma, pappa, storebror og storesøster og atten fremmede løftes Artin om bord i båten. De setter kursen mot England.

Sterke vindkast pisker opp sjøvann og meterhøye bølger stormer rundt dem.

Båten kantrer i Den engelske kanal. Hele familien drukner.

Mor, far og søsken blir funnet. Men lille Artin forsvinner i bølgene.

På Karmøy, to måneder senere, trekker en fisker en blå bylt ut av vannet og legger den pent på en sten. Han ringer politiet.

Glidelåsen på den blå kjeledressen har kilt seg fast.

Politimannen må bruke kniv for å åpne den.

Foto: Politiet

Artins grandtante Nehayat Nian leser saker om levninger i en barnekjeledress som har kommet i land på Karmøy.

Hun ringer politiet og forteller dem alt hun vet. At hun for noen måneder siden reiste til Frankrike for å se kistene til fire iranske familiemedlemmer som omkom i et båtforlis.

At den yngste nevøen aldri ble funnet.

Hun drar inn til politistasjonen og avlegger en DNA-test.

Javad Parsa, VG Så må hun bare vente. Flere måneder går før hun får det bekreftet. Den døde gutten er Artin, nevøen hennes.

Først da familien hadde kommet til Frankrike fikk Nehayat vite om planene deres om å flykte med båt til England.

Hun var selv på flukt i ti år før hun kom til Norge, og kjenner farene.

Derfor har hun bønnfalt familien om ikke å dra videre med båt. Neste gang hun hører om dem er de allerede om bord.

Fra venstre: Pappa Rassoul, Artin, storesøster Anita, storebror Amin og mamma Shiva. Foto: Privat

Bare noen dager senere får hun dødsbeskjeden og reiser til Frankrike for å ta farvel med de fire familiemedlemmene som er funnet.

Men kisten til Artin mangler.

Javad Parsa, VG I juni 2021 reiser hun fra Oslo til Karmøy for å se stedet der nevøen fløt i land. En politimann følger Nehayat bort dit Artin i den gjennomvåte kjeledressen ble funnet. – Hvordan kan dette skje et lite barn? – Artin kunne ikke snakke. – Han kunne ikke rope etter hjelp som søsknene sine. – Han må ha vært så redd.

Hun reiser hjem fra Karmøy med flere spørsmål enn svar.

Nehayat har aldri møtt Artin. Han ble født lenge etter at hun hadde flyktet fra Iran, og de rakk bare å se hverandre et par ganger over Whatsapp.

Lenge nok til at hun forelsket seg i de runde kinnene og de varme øynene.

Nå ligger nevøen hennes på et kjølerom i Bergen. Der får hun ikke slippe inn.

Hun må se kisten før den sendes tilbake til Iran, landet som hun selv forlot, og ikke kan reise tilbake til.

– Jeg vil bare at han skal vite at han ikke var alene, sier hun.

Det går uker før hun får beskjed.

Artin er i Oslo.

Foran de doble dørene til moskeen, på Grønland i hovedstaden, forbereder hun seg på å se Artins kiste.

Begravelsesbyrået holder vanligvis ikke syninger, men seremonirommet på Ullevål sykehus er fullbooket så langt frem i tid at de ikke rekker å vente til det blir ledig.

Foto: Javad Parsa, VG

Hun følges ned i parkeringshuset, gjennom en dør, en liten gang og enda en dør før hun kommer til et hvitt rom med noen stabler med stoler og en tralle.

Mannen fra begravelsesbyrået setter døren på gløtt.

Javad Parsa, VG Med skjelvende hender og bestemte skritt går hun inn til Artin. – Hvordan kunne verden drepe deg, du som ikke har gjort noe som helst. Hvordan kunne de ta fra deg latteren din? Hun plukker opp en pose som står i hjørnet. – Den kan du få om du vil, sier begravelsesagenten.

Hun fikk aldri holde Artin. Men innholdet i posen hun bærer skal sørge for at hun får være nær han likevel.

Inne i tre tykke papirposer skriblet med saksnummer og dato ligger klærne Artin hadde på seg.

Havet har vugget den lille kroppen i to måneder.

Klærne er nesten intakte. På den blå kjeledressen skimtes små sandkorn.

Hun lukter på tøyet. Kjenner duften av salt og det hun håper er duften av Artin.

Foto: Javad Parsa, VG

– Han er alltid hos meg. Jeg kommer til å tenke på ham til den dag jeg dør, sier hun.

I juli 2021, nesten et helt år etter at han forlot Iran, skal Artin reise hjem.

Den lille kisten lastes om bord på et fly, og reisen tilbake kan starte.

Javad Parsa, VG På Oslo lufthavn vinker hun farvel. Så lander han i Teheran. Onkel Ali og vennen Salam skal kjøre kisten hele veien til hjembyen Sardasht.

Etter mye venting får de endelig kisten utlevert på flyplassen i Iran.

Med solen i øynene tar de fatt på de sytti milene til familiens hjem.

Bilturen tar over ti timer.

De to mennene er slitne. Alt de tenker på er å få gjenforent Artin med foreldrene og søsknene sine.

De setter opp farten for å nå frem før solnedgang.

Fereshteh Eslahi, VG Da de nærmer seg Sardasht stopper de i noen minutter og fester bilder av Artin på bilen. Og de sjekker at kisten ikke har noen skader før møtet med familien. Nå gjenstår bare den siste kjøreturen til hjembyen.

I byens moskè begynner Artins familie å samle seg. Sammen med den lokale imamen skal de be en bønn og velsigne barnet før begravelsen.

Mennene får be først. Imamen står fremst.

Lengst bak i rommet venter kvinnene.

Foto: Fereshteh Eslahi, VG

Farmor Manijeh vil at de skal åpne kisten. Hun vil se barnebarnets ansikt en siste gang.

De sier nei. Den vesle kroppen har vært gjennom for mye.

Hun synker sammen ved kisten og stønner.

– Velkommen hjem, baqorbani, sier hun til barnebarnet.

Baqorbani brukes for å vise hengivenehet. Det betyr ordrett «jeg vil ofre alt for deg».

Foto: Fereshteh Eslahi, VG

Utenfor moskeen har mørket senket seg. Lydene fra byen har myknet.

De kjører det aller siste stykket til gravlunden som ligger en kort kjøretur unna familiehjemmet.

Artin skal begraves.

Det er tett mellom gravene til bror og søster. De trodde aldri de skulle grave et hull til. De var sikre på at Artin var borte for alltid.

Fereshteh Eslahi, VG Kisten senkes sakte ned i jorden. Den tørre ørkenjorden virvler i luften når de dekker graven. Farfar Muhammad legger et bilde av gutten i den blå kjeledessen på den nylagte jorden. Lillebror Artin får nå ligge tett mellom bror og søster.

Mormor Zivar har falt sammen på bakken. Hun holdes tett av et annet familiemedlem.

Artin vokste opp i huset ved siden av henne. Huset faren hans måtte selge for å få råd til reisen nordover.

Søskenflokken tilbrakte mye tid sammen med mormor.

– Disse barna vokste opp i armene mine, gråter hun.

Foto: Fereshteh Eslahi, VG

Mormoren har mistet tre barnebarn.

Hun holder og vugger dukken til Artins storesøster. Ved siden av sitter kusinen hans.

Savnet etter Artin og familien er ikke til å bære.

To dager senere sitter grandtante Nehayat hjemme i Lillestrøm.

Det er en av sommerens varmeste dager. I hagen står en trampoline over frodig, grønt gress.

Bak henne slynger iranske vinranker seg oppover. De har hun selv plantet.

Hun fulgte Artins begravelse direkte via Instagram.

– Jeg er veldig lei meg, men også veldig glad for at ventetiden er over.

Hun legger til:

– Hvor mange som Artin må dø? Hvor mange familier må dø for et bedre liv?