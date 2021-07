RUINER: Speidermor Birte Uthaug Ollestad står i ruinene til det som en gang var en gapahuk. Foto: Rodrigo Freitas, VG

Lokalmiljøet i frykt etter flere branner: − Føles veldig utrygt

RANDABERG (VG) Det startet med en brann i en byggebrakke, siden har en innbytterbenk, en gapahuk og et speiderhus stått i flammer. Lokalmiljøet i Randaberg lever nå i pyromanfrykt etter flere branner den siste tiden.

– Det er helt forferdelig og en katastrofe spør du meg, sier Birte Uthaug Ollestad, som er speidermor styremedlem i Randaberg speidergruppe. Nå står hun i midten av brannruinene der det før sto en gapahuk.

Speidergruppen som teller over 150 medlemmer, var ivrige brukere av gapahuken på Harestadmyra i Randaberg. Natt til 30. juni brant gapahuken til grunnen.

Brannen er en av seks branner i og rundt kommunen de siste tre ukene.

Onsdag ble en søppelbøtte som sto inntil en husvegg påtent i Ytre Tastad, ti minutters kjøring fra Randaberg sentrum.

Mange frykter samme person, en pyroman, kan stå bak.

REDD: Barnehageansatt Pål Sola.

– Det er ekkelt å bo her, og drive aktiviteter for barn i et område hvor disse tingene skjer. Det føles veldig utrygt, sier Ollestad.

Speidergruppen har i etterkant av gapahuk-brannen bidratt med patruljering av områder i kommunen på nattetid for å forhindre nye branner.

Få meter fra den nedbrente gapahuken møter VG barnehageansatte Pål Sola som leker med barna han har ansvar for.

– Det er klart at det skaper frykt i området. Det er mange som har bidratt med å gå vakt om natten her ute.

Han frykter konsekvensene om ikke rett personer blir tatt.

– Jeg tror ikke han kommer til å stoppe før han blir tatt. Jeg frykter at det kan bygge seg opp å bli verre og verre, sier han.

fullskjerm neste RUIN: Skadene er store på speiderhytten ved Hålandsvatnet i Randaberg.

Her fant brannene sted:

Siktet for én av brannene

Fredag pågrep og siktet politiet en mann i 30-årene i forbindelse med brannen i en innbytterbenk ved Randaberg idrettshall.

Mannen ble avhørt i løpet av lørdagen og slapp ut fra varetekt mandag, da det ikke ble vurdert at det var fare for bevisforspillelse.

– Han har svart på alle spørsmål han har fått. Politiet mener han er knyttet til én av disse brannene, sier mannens forsvarer, Anne Kroken til VG.

Politiet har sikret seg videomateriale og påtraff den siktede i nærheten av åstedet samme natt som brannen.

– Politiet har videoovervåkning som viser ham på en bensinstasjon i nærheten hvor han fyller bensin. Hans forklaring er at han skulle bruke bensinen til en gressklipper, sier Kroken.

fullskjerm neste BEVIS: Politiet har sikret seg videomateriale fra denne bensinstasjonen i Randaberg sentrum.

Mye arbeid gjenstår

– Det er indisier som har gjort at vi siktet vedkommende i forbindelse med den ene brannen, men vi har ikke noe enda som knytter ham til resten av brannene, sier Trond Atle Bjelland, seksjonssjef for etterforskning i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet etterforsker med utgangspunkt i at det kan være en eller flere andre gjerningspersoner.

– Vi gjennomfører nå vitneavhør og gjennomgår tips vi har fått. I tillegg har vi prioritert å være aktivt ute med patruljer og hundepatruljer om nettene når vi har hatt kapasitet.

– Hva gjør at dere setter brannene i sammenheng?

– Det er tidspunkt og nærheten til hverandre, i tillegg til at ingen av åstedene har hatt naturlige antennelseskilder i nærheten.

TOTALSKADET: Kjøkkenet i Solheim bedehus slik det så ut etter brannen. Foto: Foto: Per Thime / Randaberg 24

– Hva er sjansene for å få oppklart sakene?

– Det er enda tidlig å si. Vi har mye arbeid foran oss med blant annet avhør. Det kan kreve mye ennå før vi får løst saken.

Tilbake ved gapahuken er speidermor Ollestad fortvilet over synet av ruinene.

– Det ser jo forferdelig ut og det er ikke noe koselig å være her. Jeg håper de får opp en ny gapahuk fort.

Hun frykter brannene kommunen har opplevd i det siste bare er starten.

– Du begynner forsiktig om du skal være pyroman, så legger du på. Jeg er redd for at brannene skal komme nærmere der det bor folk. Det er skikkelig ugreit.

– Jeg håper at det er de samme som har gjort alt dette og at de blir tatt så vi får en slutt på dette, sier den alvorstyngede speidermoren.