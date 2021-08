ORKER IKKE MER: Det koster for mye for Utøya-overlevende Elin Maria L’Estrange å delta i debatter hun vet kan trigge hets og trusler. – På den ene siden skammer jeg meg for at jeg ikke gjør min del av jobben, på den andre siden må jeg beskytte meg selv, sier hun. Foto: Mattis Sandblad

Utøya-overlevende tier av frykt for hets: − Et stort demokratisk problem

For ti år siden gjennomlevde de det verste terrorangrepet i nyere norsk historie. I dag holder de seg unna politiske debatter av frykt for trusler, hets og hatmeldinger.

Publisert: Nå nettopp

«Skulle vært skutt, og du vet hvor, håper du var der å hadde det jævlig, det er en mager trøst. Sviker»

Meldingen tikket inn i Facebook-innboksen til Elin Maria L’Estrange høsten 2012. Den var én av flere illsinte reaksjoner som strømmet inn i dagene etter at hun som fylkesleder i AUF i Akershus gikk i bresjen for et forslag om at staten skulle pålegge kommuner å bosette flyktninger.

L’Estrange hadde mottatt hatefulle meldinger før, uten å ta dem særlig alvorlig. Men dette var knapt ett år etter at hun svømte for livet vekk fra sommerleiren på Utøya.

– Jeg blir jo reddere. Sånn er det når man har opplevd noe sånt, sier hun nå.

ALENE OM FRYKTEN: – Jeg er ikke yrkespolitiker. Jeg har ikke noe stort apparat rundt meg. Når jeg får skremmende meldinger, må jeg håndtere det selv. Det er ensomt. Med familie og venner som har 22. juli tett på, føles det ikke alltid riktig å snakke med dem om det heller. Det hender jeg bare sletter, blokkerer og ikke forteller det til noen, forteller L’Estrange. Foto: Mattis Sandblad

Som alle Utøya-overlevende, har L’Estrange kjent på kroppen hvor livsfarlig politisk motivert hat i ytterste konsekvens kan bli. I årene som fulgte meldingene, har hun derfor utarbeidet en ny strategi: Unngå å havne i sånne situasjoner.

– Det er lenge siden jeg har uttalt meg om flyktningpolitikk, sier 34-åringen fra Jessheim, utenfor Oslo, som i dag leder Ullensaker Arbeiderparti (Ap).

– Det verste er at det er temaer jeg alltid har vært opptatt av. Men det er et minefelt.

Flere Utøya-overlevende forteller VG at de holder seg unna visse politiske debatter av frykt for hets. Innvandringspolitikk, høyreekstremisme, 22. juli-terroren og Fremskrittspartiet (Frp) er temaer som går igjen. Kostnaden er for stor, forteller de.

Noen av dem har likevel valgt å uttale seg i denne artikkelen, selv om de frykter konsekvensene.

Hets mot Utøya-overlevende Én av tre Utøya-overlevende har mottatt hatefulle ytringer eller trusler, ifølge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fra mai i år. 75 prosent av disse setter meldingene i sammenheng med at de var på Utøya 22. juli 2011. Vis mer

DRAPSTRUSSEL: Denne meldingen fikk Tarjei Bech Jensen i mars 2018, da det stormet omkring Sylvi Listhaugs (Frp) avgang som justisminister. Bech Jensen anmeldte saken sammen med andre trusler han mottok, men saken ble sendt til politiet i Sverige. Meldingen skal ha kommet fra en svensk kontanttelefon som avsender senere skal ha kvittet seg med. Saken ble henlagt. Foto: Privat

– Min ytringsfrihet er begrenset

– Jeg føler at min ytringsfrihet er begrenset, og jeg har snakket med flere som kjenner på det samme, sier Tarjei Bech Jensen, som i dag er fylkesvaraordfører i Finnmark for Ap.

I 2018 mottok han trusler og hets etter å ha kritiser Sylvi Listhaug (Frp) for det kontroversielle Facebook-innlegget hun senere måtte gå av som justisminister for.

STÅR I DET: Tarjei Bech Jensen overlevde Utøya-terrorangrepet. I dag er han varafylkesordfører i Finnmark. – Det har vært ganger hvor jeg har spurt om det er verdt det. Men jeg kom raskt til konklusjonen at jeg ikke har lyst til å la disse folkene stoppe meg, for det er jo det de vil, forteller han. Foto: Marianne Sivertsen Næss

– Det gikk litt i «det var synd du ikke døde». En del var drapstrusler, forteller 29-åringen.

Han anmeldte alt, men sakene ble henlagt.

Fra da av har han holdt seg unna debatter som involverer Frp, 22. juli og høyreekstremisme – men også polariserte temaer som fylkessammenslåingen i nord, bompengedebatten og samepolitikk – av frykt for at hetsen begynner igjen.

–Jeg vil ikke utsette meg for det på nytt fordi man vet det er slitsomt. Det går jo over, men det tar lang tid og er energikrevende, sier han.

Bech Jensen har slitt med posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter terrorangrepet.

Dette er deler av en e-post Tarjei Bech Jensen fikk 14. mars, etter å ha kritisert Sylvi Listhaug på Twitter. Foto: Privat

Da hetsen sto på som verst, fikk han mareritt der han gjenopplevde terrorangrepet og plutselige «flashbacks» der han så scener fra Utøya som i videofilm.

– Hva tenker du om å være med i denne saken?

– Jeg synes jo det er litt skremmende. Men også at det er en sak som er for viktig til å tie stille. Og at det kanskje er på tide å si fra.

– Blir redd

Også Miriam Einangshaug føler et ansvar for å snakke ut.

– Jeg har venner som ble drept for det de trodde på. Nå er jeg et på sted i livet der jeg har plass og ressurser til å ytre meg. Da må jeg ta det rommet, forteller 26-åringen til VG.

Etter terrorangrepet tok det mange år før hun orket å engasjere seg politisk igjen. Da hun i 2018 meldte seg på den offentlige debatten igjen, begynte meldingene å tikke inn. I dag får hun hets «med jevne mellomrom».

– Noen ganger blir jeg redd. Det er ikke gøy, men jeg har lært meg å leve med det, sier Einangshaug, som har skiftet parti og i dag er tredjekandidat til Miljøpartiet de Grønnes (MDG) stortingsliste i Nord-Trøndelag.

I 2020 anmeldte hun en drapstrussel hun fikk etter at hun i en Dagbladet-kronikk kritiserte Frp for å lefle med tankegodset til 22. juli-terroristen.

Saken ble henlagt.

DRAPSTRUET: Miriam Einangshaug var 16 da hun så vennene sine bli skutt før hun sammen med andre livredde AUF-ere barrikaderte seg inne i Skolestua på Utøya. I dag tenker hun seg to ganger før hun signerer som Utøya-overlevende. – Jeg vet hetsen kan bli veldig grov, og jeg må ha nok ressurser til å stå i det. Foto: Eirik Røsvik

– Tror du denne artikkelen kan få ubehagelige konsekvenser for deg?

– Kanskje. Hvis Frp nevnes – garantert. Men jeg hadde ikke sagt ja til å være med hvis jeg ikke var klar for det.

– Kjempestor utfordring for demokratiet

AUF-leder Astrid Hoem (26) har tidligere fortalt VG om at hun fikk så mye hets at hun måtte skaffet seg hemmelig adresse og nummer.

– Det er en kjempestor utfordring for demokratiet at vi har politisk interesserte mennesker som sitter med viktige erfaringer fra det største terrorangrepet i Norge, som er bekymret for å uttale seg om tema fordi de er redd for å motta hets og trusler, sier hun til VG på telefon fra Utøya.

– Sånn skal det rett og slett ikke være.

For ti år siden var Hoem sikker på at hun skulle dø på øya. I år er hun tilbake for å arrangere sommerleir for en ny generasjon av AUF-ere.

HAR HEMMELIG ADRESSE: AUF-leder Astrid Hoems hverdag preges fortsatt av 22. juli-terroren, ti år etterpå. Foto: Terje Bringedal

– Jeg håper at den offentlige samtalen vi har hatt om 22. juli det siste halvåret, og som vi forhåpentligvis skal ha fremover også, bidrar til endring, sier hun.

Ved tiårsmarkeringen av terrorangrepet mottok Hoem mindre hatefulle meldinger enn det hun har gjort tidligere år, forteller hun. Dette går igjen hos flere Utøya-overlevende VG har snakket med.

Hvem er hetserne?

Hatet mot Utøya-overlevende inngår imidlertid i gamle, etablerte konspirasjonsteorier mot Arbeiderpartiet, forteller Terje Emberland, seniorforsker ved Holocaustsenteret og medforfatter av boken «Hva er konspirasjonsteorier».

– Det gjennomgående er at AUF er landsforrædere. De sidestilles med Quisling under den tyske okkupasjonen av Norge. På samme måte er Norge nå i ferd med å bli okkupert av muslimene. Hva gjorde Norge da man ble okkupert? Jo, man startet motstandskamp, sier forskeren, som var ekspertvitne i rettssaken mot Anders Behring Breivik.

I tiden etter 22. juli-terroren, har denne forestillingen fått økt oppslutning – ikke mindre, ifølge forskeren.

Faren er derfor at én av tilhengerne plutselig tar det på alvor, slik Breivik gjorde. Og Philip Manshaus etter ham.

– Men det er viktig å påpeke at ikke alle som forfekter sånne holdninger er potensielle voldsmenn og ekstremister, , sier Emberland.

– Helt «vanlige» folk sprer slikt tankegods fra åpne Facebook-profiler og i avisenes kommentarspalter.

– Hvor farlig er dette?

– Dette er en trussel mot demokratiet på mange måter. For noen fungerer denne retorikken er radikaliserende, men konspirasjonsteorier sprer generelt mistillit til politikere og til samfunnsinstitusjonene.

Mennesker som sprer konspirasjonsteorier om Ap føler at de har ryggdekning hos politikerne, langt inni Frp, sier Emberland. Forskeren peker på Listhaugs Facebook-innlegg fra 2018 som et eksempel på at «høyrepopulistiske politikere bruker språklige koder som nører oppunder gamle konspirasjonsteorier og Ap-hat».

Listhaug: – Hersketeknikker

VG har kontaktet Frps partileder Sylvi Listhaug for å spørre om hun erkjenner at hennes egen retorikk kan ha bidratt til å forverre situasjonen for de Utøya-overlevende som mottar hets.

– Overhodet ikke, svarer hun i en e-post, og viser til at Facebook – innlegget hennes fra 2018 «hadde ingenting med 22. juli å gjøre», men «handlet om å frata fremmedkrigere passet».

– Det var en kommunikasjonsrådgiver i Ap som knyttet innlegget til 22. juli, skriver Listhaug.

Spurt om hva hun tenker om at Utøya-overlevende frykter debatter som handler om Frp og Listhaug selv, svarer partilederen:

– Ingen skal oppleve hets og trusler. Og det håper jeg alle står sammen om.

Listhaug trekker frem en undersøkelse fra noen år tilbake som viste at Frp-ere utsettes for mest hat, hets og fysiske angrep, og viser til at den samsvarer med erfaringer ungdomspartimedlemmer i FpU har delt med henne.

– Vil du i fremtiden ta klar avstand fra dem som sender ut hets og trusler til Utøya-overlevende?

– Jeg vil både nå, og som jeg alltid har gjort, ta avstand fra alle former for hets og trusler. Uansett hvem det er mot. At det spørsmålet i det hele tatt stilles, sier sitt om hvordan mediene og politiske motstandere prøver å fremstille meg. Jeg kommer ikke til å finne meg i det.