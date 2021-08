Politihund skulle ta blotter – angrep gutt (12) i stedet

Liam Nordal slapp unna med skrammer etter at politihunden hoppet på ham. Politiet beklager hendelsen.

Av Markus Tobiassen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg ville heller blitt bitt litt hardere av hunden enn å møte en blotter, sier Nordal, som hverken bærer nag mot politiet eller politihunden.

Søndag ettermiddag jaktet politiet på en blotter ved kirkegården til Østre Aker Kirke på Ulven i Oslo.

Den mistenkte blotteren rømte fra politiet på en sykkel og forsvant ut en port og opp en gangbro over motorveien, hvor politibilen ikke kunne følge etter. Politiet slapp da løs en politihund, som hoppet over porten ved kirkegården.

Men heller enn å løpe etter mannen på sykkel til høyre for hunden, satt den full fart til venstre, mot Liam Nordal og lillebroren Luka (11), som kom gående langs gangveien ved siden av kirkegården.

Den mistenkte blotteren kom seg unna, mens politiet måtte følge de to guttene hjem. Foto: VG-tipser

– Da den var én meter foran oss, hoppet den. Vi hoppet da mot hver vår side, forteller lillebror Luka.

Hunden traff først storebroren i armen, hvor han fikk et lite sår. Deretter løp den etter storebroren, som ramlet ut i veien. Først rev hunden av ham skoen, før den bet til over buksen, forteller brødrene.

Buksen ble ødelagt, men han fikk kun små overflatesår i huden.

– Det tok litt tid før de fikk dratt den av meg. De dro veldig hardt i nakkeskinnet og så kom den løs, forteller Liam.

VG har også snakket med brødrenes mor, og to andre vitner til hendelsen, som bekrefter guttenes fortelling.

Liam Nordal viser frem skrubbsåret på albuen han fikk da han falt mens hunden jaget ham. I tillegg fikk han mindre skrammer på hånden, hoften og foten. Familien ønsker ikke å bli avbildet i avisen. Foto: Markus Tobiassen

– Veldig lei seg

Operasjonsleder Lina Odden bekrefter hendelsen.

– Det var en hundefører som var svært lei seg og syntes dette var trist, sier Odden.

Hun sier familien har fått en beklagelse og blitt fulgt opp.

– I ettertid har vi snakket både med gutten og guttens familie. Han ble ikke fysisk skadet, men jeg vil nok anta at det er skremmende. Vi erstatter buksen som måtte være ødelagt.

Odden kan ikke svare på hvordan saken følges opp overfor hunden, men sier både familien og hundeføreren følges opp.

Får møte hunden igjen

Brødrenes mor, Janne Nilsen, sier hun har forståelse for hva politiet gjorde.

– De prøvde å gjøre sin jobb, så skjedde det et uhell, og så er vi glade for at det ikke verre. Jeg vil heller ha aktivt politi enn at mine barn skal møte blottere, sier hun.

Hun forteller at politiet både fulgte guttene hjem og at innsatslederen i politiet kom innom litt senere for å forsikre seg om at det gikk bra med dem.

Brødrene forteller at de selv har to hunder og at de over helgen er blitt lovet at de skal få møte politihunden, som heter Dolk, og skvære opp.