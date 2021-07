VAKSINENYTT: Statsminister Erna Solberg kunne i går avsløre at Norge får 258.000 ekstra Pfizer-doser fra Øst-Europa. Det bidrar til å fremskynde dose to for folk. Foto: Terje Bringedal

Nordmenn kan bli fullvaksinert tre uker tidligere

FHI trodde alle voksne ville få tilbud om dose to innen uke 41–42, altså midten av oktober. Nå ser det ut til å bli tre uker tidligere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Grunnen er at Norge får betydelig flere doser fremover, i tillegg til at den store oppstarten for dose to-vaksineringen er fremskyndet med to uker.

Dette er de nye anslagene fra FHI:

Det nye anslaget fra FHI er at alle har fått tilbud innen uke 38–39, altså i slutten av september.

55–64 år: Alle har fått tilbud i uke 32 , før trodde de uke 36.

45–54 år: Alle har fått tilbud i uke 34 , før trodde de 37.

18–44 år: Alle har fått tilbud i uke 38–39, før trodde de 41–42.

– Nå får vi mer Moderna og mer Pfizer og FHI har sett på vaksinekalenderen at vi kan bli ferdige med dose to tre uker tidligere enn det som var planlagt i forrige runde. Det betyr at vi står mye sterkere rustet fremover, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Hun sier at vi trolig får over 250.000 ekstra doser fra Moderna og Pfizer i juli og august, og at vi også får også 70.000 ekstra Moderna-doser i september.

– Dette kommer i tillegg til de 258.000 ekstra Pfizerdosene som ble kjent i går og de 100.000 dosene vi fikk fra Litauen forrige uke, og som allerede har ankommet Norge, sier Solberg.

– Hva betyr disse nyhetene for gjenåpningen?

– Det betyr at den totale gjenåpningen vil komme tettere. Ikke trinn fire, men det som kommer etter det. Når vi har en høy grad av vaksinerte i Norge er det lettere å gå tilbake til en mer normal hverdag, sier Solberg.

– Så det blir en mer normal høst enn det vi har ventet?

– Ja, vi får en mer normal høst som kommer tidligere enn ventet, bekrefter hun.

Men er det ikke kommuner som har fremskyndet dose to enda mer? Jo. Kommuner som er ferdig med dose én til alle, har måttet avbestille doser og gi dem til andre kommuner. Det for at alle skal bli ferdig cirka samtidig. Likevel har noen kommuner fremskyndet dose to for enkelte allerede, slik som Nesodden og Oslo. Det er fordi de fikk vaksiner som de skulle bruke til dose én, men så fikk de ikke inn nok folk. «Det viktigste er at vi ikke kaster doser. Så da må de heller settes som dose to», påpeker FHI. Disse kommunene har altså kunnet fremskynde dose to enda mer enn det FHI nå melder for landet som helhet. Vis mer

Det har vært store forskjeller i hvor langt kommunene har kommet med vaksineringen i de ulike aldersgruppene. FHI mente at de 100.000 dosene fra Latvia skulle bringe kommuner så lå etter opp på samme nivå.

De anslår at alle som ønsker å få dose én skal ha fått tilbud innen utgangen av uke 31. Fra uke 32 er det dose to-folk som står øverst på prioriteringslisten.

Her kan du se hvordan Norge ligger an med vaksineringen i din kommune: