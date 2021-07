Klikk for å aktivere kartet

Gutt (12) med alvorlige skader etter båtulykke

En gutt er fraktet til sykehus med luftambulanse etter at han fikk foten i propellen på en fritidsbåt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søndag ettermiddag var gutten på båttur med familien i Skotøysundet i Bjørnafjorden. Da båten skulle legge til kai mistet føreren balansen og kommer borti gassen slik at båten går i revers.

– Det oppstår da et rykk i båten som gjør at gutten faller over bord og treffer propellen med den ene foten, sier operasjonsleder Morten Rebnord.

Familien fikk bragt gutten kjapt på land og varslet nødetatene. Han fikk dype kutt i foten som følge av kontakten med propellen, og er fraktet til traumemottaket på Haukeland sykehus med luftambulanse.

Luftambulansen var på stedet i løpet av 8 minutter.

Skadeomfanget fremstår som alvorlig, i følge Rebnord.

En politipatrulje er på stedet nå og skal avhøre vitner for å få klarhet i hva som har skjedd.

Operasjonslederen forteller at det ikke er noen mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.