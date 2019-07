HARD LANDING: Kjell Eriksen (67) ble blant annet påført et 14,5 cm langt åpent sår fra issen til munnen og knust kinnbein. De siste dagene har han merket stor fremgang på sykehuset i Tromsø. Foto: Privat

Kjell (67) sendt med Widerøe-fly alene etter alvorlig fallulykke - mener han burde fått ambulansefly

Kjell Eriksen (67) falt ned fra stigen og traff en murkant med hodet. Omtåket og tungt medisinert ble han satt alene på ruteflyet fra Hammerfest til sykehuset i Tromsø.

– Jeg ønsker virkelig at ambulansefly-tilbudet her nord skal bli bedre så snart som mulig. Men jeg er ikke helt overbevist om at det blir bra, sier Eriksen til VG fra sin seng på øre-nese-hals-avdelingen på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Det var avisen Nordlys som søndag først omtalte ulykken og transporten Eriksen ble utsatt for.

BANDASJERT: Kraftig bandasjert og tungt medisinert med smertestillende ble Kjell Eriksen satt på morgenflyet med Widerøe fra Hammerfest til Tromsø torsdag. Foto: Privat

Han kan se tilbake på en mye mer strabasiøs ferd for å få helsehjelp enn det han mener man må kunne forlange i 2019.

Onsdag ettermiddag sto Eriksen høyt oppe i en stige og malte en yttervegg på barndomshjemmet på Veidnes i Laksefjorden i Finnmark. 67-åringen kan ikke si hva som var årsaken. Men han mistet fotfestet og falt hodestups fire og en halv meter rett ned – og landet veldig hardt.

– Jeg falt med hodet først og traff en murkant. Så er ting litt borte for meg. Men jeg er blitt fortalt at det var mitt 11 år gamle barnebarn som fant meg. Han fikk varslet AMK-sentralen etter at han så meg – blodig og blødende fra et stort, åpent sår i ansiktet, beskriver Eriksen.

Klikk for å aktivere kartet

AMK-sentralen skal ha fortalt barnebarnet at han skulle forsøke å presse noe mot såret, noe som ble fulgt opp i detalj. Imens ble det rekvirert både ambulansebil fra Lakselv – 12 mil unna – og et forsvarshelikopter som står i midlertidig beredskap i Kirkenes – 23 mil unna.

Eriksen hadde også pådratt seg hjernerystelse, knust kinnbein og beinskader i fallet.

Det ble konkludert med at forsvarshelikopteret skulle transportere Kjell til sykehuset i Hammerfest.

– De fikk meg opp på en båre, som nærmest ble satt på tvers i det trange forsvarshelikopteret for å få plass. Personellet lå nærmest over meg i helikopteret som på ingen måte er spesielt egnet for helsetransport, sier Eriksen som kom frem til lokalsykehuset i Hammerfest onsdag kveld.

AMBULANSEFLY: Et ambulansefly gjør seg klar til avgang fra Tromsø lufthavn. Foto: Frode Hansen, VG

På intensiven

Etter CT-undersøkelse og en natt på intensivavdelingen, ble det konkludert med at han måtte sendes videre til sykehuset i Tromsø (UNN). Men rutefly torsdag ettermiddag, som først ble rekvirert, ble for sent, mente legene. I stedet ble Pedersen sent av gårde til flyplassen med taxi for å rekke morgenflyet til Tromsø.

Det ble en flytur Kjell Pedersen sier han aldri vil glemme.

Denne torsdagen skulle det ha vært ni tilgjengelige ambulansefly, men ikke alle kan fly på kortbanenettet. På grunn av den pågående krisen var det kun fem operative fly, viser torsdagens statusrapport fra Luftambulansetjenesten.

Ikke bestilt ambulansefly

Klinikksjef Jørgen Nilsen for prehospitale tjenester på Finnmarkssykehuset, sier imidlertid til VG at det var tilgjengelig lufttransport både i Alta, Kirkenes og Lakselv (Banak) den torsdagen.

– Det ble aldri bestilt ambulansefly til denne pasienten, legger Nilsen til.

Det betyr at det ble vurdert av medisinsk personell som forsvarlig å sende Eriksen med taxi og rutefly, bekrefter klinikksjefen.

Kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset sier til VG at AMK-sentralen ikke har fått bestilling av ambulansefly.

– Det er en vurdering som er gjort av leger på de to involverte sykehusene. Vi har fått bekreftet at ressursene var tilgjengelig. Her virker det som om rutinene er fulgt, sier Palm.

Han minner om at det alltid er behandler (lege) som rekvirerer transport ut fra tilstand og hastegrad.

Eriksen selv synes ikke pasient-transporten han fikk, var forsvarlig.

– Jeg var full av smertestillende, hadde vansker med å gå på grunn av en kneskade og ansiktet så ikke ut med et gjenklistret øye og bandasjert sår. Jeg hadde sterk hodepine – og var veldig bekymret for å besvime både før- og under flyturen, forteller Eriksen, som også synes det var uforsvarlig at han reiste på ruteflyet uten ledsager.

Da han endelig var landet i Tromsø, ble han trillet i rullestol av en flyplassansatt ut til taxiholdeplassen ved flyplassen. Der måtte han ifølge egen tidsangivelse vente uten ledsager i 20 minutter før drosjen kom.

Møtte fylkesmannen

I mellomtiden møtte Eriksen fylkesmann og tidligere statsråd Elisabeth Aspaker på Widerøe-flyet som tok ham fra Hammerfest til Tromsø. Han fortalte henne hva han var blitt utsatt for – både om ulykken i Veidenes og lufttransporten til Tromsø via Hammerfest.

FYLKESMANN: Elisabeth Aspaker er fylkesmann i Troms og Finnmark. Tidligere har hun vært sentral Høyre-politiker, og både fiskeriminister og Europa-minister i Erna Solbergs regjering. Foto: Kristian Helgesen

Etter at han omsider kom til UNN i Tromsø og fikk behandling der, kan ikke Eriksen få fullrost mottagelsen og behandlingen han fikk der.

– Her har de operert inn fem titanplater etter at jeg fikk kinnbeinet knust, og de har bygget opp ansiktet rundt det høyre øyet, så nå begynner jeg å se lyst på situasjonen igjen. Målet er å kunne fiske laks i Veidneselva sammen med barnebarnet om noen dager, sier Kjell Eriksen som har vært kokk og kjøkkensjef i mange år før han ble pensjonert.

– Få skikk på luftambulansen

– Hva synes du om barnebarnet Mattis sin opptreden da du falt ned fra stigen?

– Jeg har sagt det til ham – at han er min helt og at han kommer til å være min store helt fremover, svarer Eriksen.

Han legger til med stort alvor:

– Men denne luftambulansetjenesten må de få skikk på. Vi kan ikke ha det slik. For folk i Finnmark er en velfungerende luftambulanse livsviktig. Når en ny operatør skulle overta ansvaret for dette 1. juli, da måtte alt ha vært på stell 1. juli. Men dette er altfor dårlig forberedt.

Fylkesmann Elisabeth Aspaker sier til Nordlys at hun husker praten med passasjer Eriksen i setet foran henne fra Hammerfest til Tromsø torsdag morgen.

– Jeg tror denne uheldige situasjonen vil være løst i løpet av noen uker. Vi får daglige oppdateringer fra luftambulansetjenesten. Der fremgår det at alle akutte hendelser har blitt håndtert, og at det ikke har oppstått situasjoner der liv og helse har vært i fare. De tiltakene som er satt inn har fungert. Når alt er på plass vil vi få bedre utstyrte fly, og en tjeneste som kan gjøre en enda bedre jobb, sier Aspaker til avisen.

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, har blitt forelagt kritikken og hendelsesforløpet av Nordlys. Han skriver følgende i en e-post:

– Vi har daglige møter med involverte helseforetak. De rapporterer at pasientene blir ivaretatt. Når det gjelder den enkelte pasient har, og skal ikke vi ha, innsikt i pasientforløpene. Vi er heller ikke involvert i vurderinger av pasienter. Skal dere ha mer informasjon om denne konkrete saken må dere kontakte involverte sykehus.

Kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset ser ingen grunn til å koble denne saken til den pågående luftambulanse-striden i Nord-Norge.

Publisert: 15.07.19 kl. 05:47