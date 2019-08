FENGSLET: Oslo tingrett avgjorde mandag at terrorsiktede Philip Manshaus (21) skal varetektsfengsles i fire uker. Foto: Tore Kristiansen

Generalsekretær i Skytterforbundet: – Philip Manshaus har vært medlem i skyteklubb siden 2018

Arild Groven, generalsekretær i Norges Skytterforbund, bekrefter at terrorsiktede Philip Manshaus (21) er medlem i Stor-Oslo Skyteklubb. – Klubben kan ikke vite om vedkommende er en potensiell terrorist, sier han.

Norges Skytterforbund har register over alle som er medlemmer i norske skyteklubber. Ifølge deres register har Philip Manshaus stått oppført som medlem av Stor-Oslo Skyteklubb siden 18. april 2018.

– Det er forferdelig å høre at han er medlem av en skyteklubb. Han har vært medlem i Stor-Oslo Skyteklubb siden 2018, men det er bra at han ikke har hatt tilgang på våpen, sier generalsekretær i Norges Skytterforbund, Arild Groven, til VG.

Selv om Manshaus ikke hadde våpenlisens, kunne han trene i klubben under oppsyn.

Politiadvokat på saken Pål Fredrik Hjort Kraby bekrefter at de er kjent med medlemskapet og at det er en sentral del av etterforskningen.

– Vi har ikke detaljert kartlagt hans bruk av skyteklubben, men dette er interessant for oss med tanke på planlegging. Vi kan ikke si sikkert når han var der sist, men medlemskapet er en sentral del av etterforskningen, sier Kraby til VG.

Ifølge Norges Skytterforbund er det vanlig at klubbene fører logg over hvem som bruker banen.

– Men vi har ikke oversikt over det, sier Groven.

Willy Røgeberg, som er daglig leder ved Oslo Skytesenter sier at de ikke vil uttale seg i saken. Stor-Oslo Skyteklubb har en langsiktig kontrakt med Oslo Skytesenter. Klubbens leder, Thore André Bjerke, ønsker heller ikke å si noe.

Arild Groven forteller at alle nye medlemmer i skyteklubbene må gjennom et sikkerhetskurs når de starter. Først etter seks måneders aktivt medlemskap kan man søke politiet om egen våpentillatelse. Man må være 21 år gammel for å eie et håndvåpen og 18 år for å eie rifle eller hagle.

Kan ikke kontrollere medlemmene

– Hvordan kan dere kontrollere de som ønsket å bli medlem?

– På grunn av personvern så kan vi ikke kontrollere medlemmene. Hvis man har avvikende atferd kan man bli kastet ut, blant annet om man har holdninger som ikke er bra. Men klubben kan ikke vite om vedkommende er en potensiell terrorist, sier generalsekretæren.

Han sier videre at det ikke er tillatt for medlemmene å låne med seg våpen ut fra skyteklubbene.

– Du får låne et våpen når du står på standplass og så må du levere det når du går.

Groven innser at saker som denne bidrar til å skape et svært negativt omdømme for klubbene, men understreker at skyting er en stor idrett i Norge.

– Skyting som idrett og jakt har lang tradisjon i Norge, hvor sikkerhet og gode holdninger til våpen er satt i system. Det er til sammen ca. 500.000 skytere og jegere som er tilsluttet de ulike skytterorganisasjonene, samtidig som det er strenge krav for å kunne erverve eget våpen, sier han.

GENERALSEKRETÆR: Arild Groven er generalsekretær i Norges Skytterforbund. Foto: Privat

Hadde tilgang på våpen

Manshaus hadde med seg flere våpen til moskeen i forbindelse med angrepet. Politiet har bekreftet at det blant annet var en rifle og en hagle. Disse var lovlig registrert på et annet familiemedlem og var oppbevart i huset hvor den terrorsiktede 21-åringen bodde i sommer.

Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere de andre våpnene som ble funnet på åstedet.

Generalsekretær Arild Groven mener siktede kun har hatt mulighet til å trene med håndholdte våpen i skyteklubben.

– Gjerningspersonen vil neppe ha hatt tilgang til å trene med jaktvåpen i klubben. Jaktvåpen kan for øvrig erverves etter bestått jegerprøve og man må ikke være klubbmedlem for å jakte, sier Groven.

Publisert: 15.08.19 kl. 15:30