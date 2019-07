SIKKERHETSVENTIL: Kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) har nå innført en sikkerhetsventil som gjør at folk som holder tilbake informasjon, eller gir gale opplysninger, kan få trekt sitt statsborgerskap tilbake. Foto: Cicilie S. Andersen

UDI visste ikke om terrortiltalt mann: – Her er det hull som må tettes

Informasjonsflyten mellom de involverte statlige instansene er for dårlig. Det slår kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner fast, etter at terrortiltalt fikk statsborgerskap.

– Vi skal nå gå igjennom informasjonsutvekslingen mellom instansene. UDI sier at hvis de hadde hatt denne informasjonen, hadde de ikke gitt mannen statsborgerskap, sier kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Torsdag forrige uke meldte NRK at en mann i 40-årene bosatt i Buskerud, som forrige uke ble dømt for terrorplanlegging i Italia sammen med mulla Krekar, fikk utstedt sitt norske pass i juli i fjor.

Det til tross for at mannen allerede var i søkelyset til italiensk politi, pågrepet av norsk politi i 2015 og mistenkt for terrorplanlegging i en årrekke.

Visste ikke at mannen var terrortiltalt

UDI skriver i sin redegjørelse til justis- og kunnskapsdepartementet at de er av den oppfatning at det ikke foreligger informasjon i saken som tilsier at UDI har hatt kjennskap til at søkeren var under etterforskning for terror i Italia.

Videre skriver UDI at mannen ikke opplyste at han var under etterforskning for straffbare forhold i utlandet.

– Hvordan kan UDI ikke vite dette?

– Her er det hull som må tettes. Vi og justisdepartementet skal nå gå igjennom informasjonsutvekslingen mellom instansene. Vi må være trygge på at UDI har nødvendig informasjon eller etterspør det, sier Sanner.

Han legger til at departementene også skal gå igjennom UDIs kriterieliste for søknader om statsborgerskap.

– Vi må være trygge på at UDI har en kriterieliste som sjekker det som skal sjekkes. Vi vil undersøke om den sjekklisten de bruker i dag er omfattende nok og stiller de riktige spørsmålene, utdyper Sanner.

Kunnskapsdepartementet har nå endret instruksen til Utlendingsdirektoratet (UDI) slik at de kan trekke tilbake statsborgerskap, hvis hensyn til grunnleggende nasjonale interesser skulle tilsi det.

Vil mannen miste sitt statsborgerskap?

Om den terrordømte norske statsborgeren nå vil miste sitt statsborgerskap er opp til UDI.

– UDI vurderer nå saken for å sjekke om mannens statsborgerskapet skal trekkes tilbake av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. Mye kan tale for det, men jeg vil ikke konkludere på forhånd. Så skal deres vurdering legges frem for Kunnskapsdepartementet, avslutter Sanner.

