BEKYMRET FOR PRISHOPP: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Bildet er fra NHOs årskonferanse 2019. Foto: Frode Hansen

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) bekymret over prishopp i lavpriskjedene

Torbjørn Røe Isaksen mener prisøkningen i dagligvarer skyldes for liten konkurranse.

Nå nettopp

VGs lavprisbørs viser at dagligvarekjedene skrudde opp prisene sine i juli. Ifølge dagligvareekspert Erik Fagerlid, er prisøkningen overraskende høy.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som er ansvarlig for konkurransepolitikken i Norge, reagerer på tallene fra VGs lavprisbørs.

– Jeg blir bekymret når det kommer et høyere prishopp enn vanlig, uten noen synlige forklaringer, sier Røe Isaksen.

Lokketilbud skyver kostnadene

Fagerlid sier til VG at kjedene utnytter en mindre bevisst forbrukeratferd i forbindelse med ferien. Ingen av kjedene vil si noe offentlig om prisstrategien sin, utover å skylde på landbruksoppgjør, sesongsvingninger eller kunstig lave priser på grunn av priskrig.

les også Sommervarmen: Godværet kan bli værende i hele neste uke

Forbrukerne må være oppmerksomme for at lokketilbud i noen perioder, kan føre til prisøkning senere, mener næringsministeren.

PRISKRIG: Extra har den billigste handlekurven i VGs lavprisbørs i juli. Samtidig kan VG dokumentere at flere av varene i VGs matbørskurv har blitt dyrere, sammenlignet med mai og juni. Foto: Mattis Sandblad

– Billig påskemarsipan kan føre til at grillmaten eller dopapiret blir dyrere i juli. Det er fint med billig påskegodt, men det vil ikke nødvendigvis være til fordel for forbrukerne alt i alt, fordi man kun skyver kostnadene til andre varer, forteller Røe Isaksen.

Her kan du se alle prisene i VGs lavprisbørs for juli.

– For høye priser og dårlig utvalg

– Jeg mener at prisene i Norge er for høye, og utvalget av dagligvarer er for lite. Mye tyder på at det skyldes for liten konkurranse i det norske dagligvaremarkedet. I praksis har vi kun tre store dagligvareaktører i Norge: Norgesgruppen, Rema 1000 og Coop, sier Røe Isaksen.

Han viser til en fersk rapport forbrukerforskningsinstituttet SIFO har laget på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Norge har høyere priser og mindre utvalg av dagligvarer enn våre naboland, ifølge rapporten.

les også Styr unna prisfellene på sommerens grillmat

– Vi har satt Konkurransetilsynet på saken for å undersøke om konkurransen er god nok, sier han.

Vil ha økt konkurranse

Departementet vil også legge frem forslag til ny lov om god handelsskikk for Stortinget i løpet av 2019, som skal gjøre det lettere å fremme konkurranse og gjøre det mer åpent og synlig for forbrukerne hva som skjer i dagligvaremarkedet.

Nærings- og fiskeridepartementet jobber nå med en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, men hvilke tiltak regjeringen vil komme med i en stortingsmelding er for tidlig å si noe om på nåværende tidspunkt.

– Jeg er opptatt av at folk skal ha et godt utvalg til en rimelig pris, sier Røe Isaksen.