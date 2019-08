FLOM: Vannet flommet i Møllergata i Oslo natt til søndag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Mer uvær i vente – gult farevarsel er sendt ut for hele Østlandet og Agder

Det ventes kraftige lokale regnbyger med torden søndag ettermiddag og kveld. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for hele Østlandet og Agder.

Et kraftig regnskyll over hovedstaden og Østlandet natt til søndag førte til oversvømmelser flere steder, og brannvesenet hadde nærmere 100 oppdrag natt til søndag.

Meteorologisk institutt advarer nå mot enda en kveld med store mengder regn og torden. Gult farevarsel for lokalt kraftige regnbyger med torden søndag ettermiddag og kveld gjelder nå for hele Østlandet og Agder.

– Det er veldig ustabil luft over oss, og potensialet for byger er stort, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Siri Wiberg, til VG.

Meteorologen forteller at det er vanskelig å spå akkurat hvor og når byger som den som traff Oslo lørdag kveld vil komme.

– I går kom det en kraftig byge som slapp mellom 20 og 30 millimeter regn, som vi ikke oppdaget på modellen. Slik det ser ut nå er Buskerud og Telemark mest utsatt for byger, men vi har sendt ut varsel for hele Østlandet, fordi det er vanskelig å spå akkurat hvor de vil treffe, utdyper hun.

Skogbrannfare i nord

Det kommende regnværet vil treffe lokalt, og trolig bringe med seg tordenvær, forteller Wiberg.

Samtidig som det regner i sør, er det sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare lenger nord. Varselet gjelder for Trøndelag, deler av Møre- og Romsdal og store deler av Nord-Norge. På Helgeland er farenivået oransje. Folk oppfordres til å være svært forsiktig med åpen ild.

Natt til søndag ble flere veier uframkommelige i hovedstaden. På Oppsaltoppen i Oslo ble et digert tre midt i bebyggelsen rammet av et kraftig lyn og ødelagt. Lynet slo også ned i et hus nord i Oslo, men uten at det tok fyr.

– Det har vært et heftig uvær her. Mange unge mennesker følte det utrygt da de ikke visste hva som skjedde da flere lyn på nært hold ga skarpe smell, opplyste operasjonsleder Guro Sandnes i Oslo politidistrikt til NTB.

Vegtrafikksentralen for Østlandet meldte om lokale oversvømmelser flere steder etter det kraftige uværet.

MER AV DETTE: Det er ventet flere regn- og tordenbyger på Østlandet og i Agder søndag, ifølge Meteorologisk institutt. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

