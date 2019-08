Foto: Trond Solberg

Abid Raja (V): – Alle muslimske familier kjenner på denne frykten

Stortingspolitikeren ber politiet trappe opp sikkerheten under morgendagens Eid-feiring.

Venstre-politiker Abid Raja har selv bodd i Bærum og har flere ganger vært i den aktuelle moskeen.

– Dette er dramatisk, og ikke minst med tanke på det er er Eid i morgen. Da ville moskeen vært full av barn, sier Raja.

Han sammenligner hendelsen med at en mørkhudet person hadde kommet inn i en kirke med skytevåpen og avfyrt skudd lille julaften.

– Alle muslimer i Norge og alle muslimske familier kjenner på denne frykten nå i dag. Derfor har jeg en oppfordring til politiet: Sørg for at alle muslimer som skal feire Eid i morgen, føler seg hundre prosent trygge. Det er bedre å være føre var, og derfor ber jeg om at det må være mest mulig synlig politifolk ute i gatene i morgen, sier Raja.

Hyller 70-åringen som overmannet gjerningsmannen

Stortingsrepresentanten vil ikke spekulere i gjerningsmannens motiver, men sier at alle muslimer øyeblikkelig tenker på terroren i Christchurch i New Zealand når slike hendelser skjer.

– Derfor er det så viktig at musilmene opplever det som trygt å gå i moskeen i morgen, sier Raja.

Vesntre-politikeren hyller mannen i 70-årene som overmannet gjerningsmannen inne i moskeen.

– Det er jo en bragd! For en fantastisk innsats av en eldre mann, som trolig bare var i moskeen for å be og for å finne ro. Det er bare å si tusen takk til ham, sier Raja.

Uttrykker støtte til muslimer i Norge

– Jeg vil få uttrykke min medfølelse med de som var i moskeen i Bærum i dag og alle andre som er berørt. I Norge skal det være trygt å gå i moskeen, i kirken og andre gudsrom, sier statsminister Erna Solberg.

Jonas Gahr Støre uttrykker også omtanke for norske muslimer på Twitter.

– Dramatisk med skyting i moske i Bærum. Uansett hva bakgrunnen er, skaper dette frykt og uro blant muslimer som forbereder høytiden eid. Vi sender omtanke og støtte til muslimer i Norge i dag, skriver han.

