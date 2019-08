HENGT I PLAST: Synet av en død havsule hengende fra reiret med plast rundt halse fikk Erna Solberg til å reagere da hun besøkte Runde fuglefjell i Møre og Romsdal fredag. Foto: Heiko Junge

Solberg slår alarm etter grotesk syn på fuglefjell: – Ufattelig trist

RUNDE (VG) Statsminister Erna Solberg (H) er fredag på sunnmørsbesøk, og det var et lite hyggelig syn som møtte henne på turen rundt fuglefjellet på Runde. Nå ber hun om global aksjon.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Dette bildet er så grotesk og ufattelig trist og viser at vi må handle nå! sier Solberg til VG.

Bildet statsministeren snakker om viser et havsule-reir fullt av plast. Fra reiret henger en død fugl med plast rundt halsen.

– Verden kan ikke akseptere at fugler utsettes for slikt. Vi må rydde opp. Hele verden må være med, sier hun.

les også Søppelreir på Sunnmøre: – Dødsfelle for fuglene

Hekker på reir av plast

Statsministeren er for tiden på tre dagers valgkampturné, fra Ålesund til Bergen. Fredag sto Sunnmøre for tur, hvor hun blant annet besøkte Runde miljøsenter og fikk en båttur med orientering rundt Runde fuglefjell.

YRENDE DYRELIV: Runde fuglefjell har et yrende dyreliv, med flere viktige arter av sjøfugl. Nå hekker fuglene på reir av plast. Foto: Heiko Junge

– Vi så en havsule som åpenbart hadde dødd. Den hadde hengt seg fast og ikke kommet seg vekk, og hang der død. Dette er en veldig synlig konsekvens av plastforsøplingen. Den konsekvensen som er størst, er alt det de får i seg av plast, og som forhindrer opptak av normal mat og fordøyelse, forteller Solberg til NTB.

– Jeg ber verdens ledere om å bli med på et krafttak for å bli kvitt plast i havet, sier hun til VG.

Ny WWF-rapport: Så mye bidrar turistene til plastforsøpling i Middelhavet

Fugleøya, som ligger i Herøy kommune på Sunnmøre, er et yndet hekkested for sjøfugl. Ifølge NRK er øya hjem for en rekke viktige fuglearter, og får besøk av hundretusenvis av fugler i hekkesesongen hvert år.

Men søppel setter nå sitt preg på øya ytterst i havgapet, og fuglene hekker nå på reir av plast.

Det fikk statsministeren selv se med egne øyne fredag.



EN SYNLIG KONSEKVENS: Statsminister Erna Solberg mener synet som møtte henne på Runde er en synlig konsekvens av plastforsøplingen.

Vil bevilge mer penger

– Selv om en del av plasten og plastgarnene har bleknet litt, så kunne vi se hvor mye det var, sier hun til NTB.

Årlig havner rundt åtte millioner tonn plast i havet, ifølge regjeringen. Det tilsvarer 15 tonn plast i minuttet.

– Det er en enorm økning av plast i havet. Det er fordi vi bruker så mye mer plast. Plast har mange fantastiske egenskaper, men problemet er at det havner i sjøen, sier Solberg.

Ornitologen Alv Ottar Folkestad kjenner situasjonen på fuglefjellet godt. Tidligere i sommer sa han til NRK at det er galskap å fjerne plasten fra fuglereirene.

– Det er grufullt å se på det, men vi fikser ingenting ved å fjerne symptomene, sa han, og begrunnet det med blant annet at plasten blant annet ga robuste reir og at det er plasten i havet som er problemet.

PÅ VALGKAMPTURNÉ: Erna Solberg er for tiden på en tredagers reise fra Bergen til Ålesund. Foto: Heiko Junge

Før turen til fuglefjellet kunngjorde statsministeren at det i bistandsbudsjettet neste år skal bevilges 50 millioner kroner mer.

Enkle grep for mindre søppel: Kristine (30) kaster nesten ingenting

– I Norge har vi levd av og ved havene i alle år. Fisk, oppdrettsnæring og verftsindustri har gitt oss trygge jobber og noe å leve av. Nå er havene våre truet. Plast, marin forsøpling og mikroplast er et raskt voksende miljøproblem. Derfor vil vi øke satsingen på bærekraftig bruk av havet med 50 millioner i neste års budsjett, sa Solberg.

Pengene skal blant annet gå til internasjonale prosjekter for bekjemping av marin forsøpling.

– Rett og slett forferdelig

Forsker i EU-prosjektet Blue Circular Economy ved NTNU i Ålesund, Dina Margrethe Aspen, har bare én ting å si om slike bilder som statsministeren i dag fikk se:

– Det er rett og slett forferdelig, sier hun.

Hun forteller at situasjonen har vært et problem lenge.

– Og vil nok også fortsette å være det på grunn av plastens materialegenskaper. Derfor vil opprydningsaksjoner, slik som opprenskning av utstyr og strandryddinger, fortsatt være viktige tiltak i tiden fremover. I tillegg bør det også innføres flere tiltak som forhindrer tap og dumping av utstyr, sier hun.

FORSKER PÅ RESIRKULERING: Dina Margrethe Aspen er forsker på NTNU i Ålesund og jobber med prosjektet EU-prosjektet Blue Circular Economy, som blant annet bustår bedrifter til økt resirkulering av fiskeutstyr. Foto: Odd Knudsen / NTNU

– For å få bukt med dette problemet må ambisiøse tiltak til. Det er viktig at næring og kunnskapsmiljøene får anledning til å bidra slik at effektive løsninger blir identifisert og iverksatt. En produsentansvarsordning for fiskeutstyr vil være en god start på å få bukt med problemet, mener Aspen.

Prosjektet ved NTNU har som mål å bistå bedrifter og andre organisasjoner til økt resirkulering av fiskeutstyr, og vil jobbe for at bedrifter kan resirkulere utstyret på en økonomisk og miljøvennlig måte.

Publisert: 02.08.19 kl. 23:19 Oppdatert: 02.08.19 kl. 23:49