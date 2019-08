YTRINGSFEIDE: Ap-nestleder Hadia Tajik slår tilbake mot kritikken som Frp-leder Siv Jensen og Frp-nestleder Sylvi Listhaug fremmer i dagens VG. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Listhaug og Jensen i full krig med Tajik om ytringsfriheten

Siv Jensen og Sylvi Listhaug sier et krenkelseshysteri har spredt seg i Norge, hvor hensynet til dem som blir krenket av ytringer er så sterkt at det går ut over ytringsfriheten. De angriper blant annet Hadia Tajik, som slår kraftfullt tilbake.

– Ytringsfriheten snevres stadig inn i Norge. Det har skjedd en bekymringsfull utvikling. Det har over mange år vært pratet om at vi må hegne om ytringsfriheten, spesielt etter angrep på folk som har ytret seg. Men det blir bare med ordene. Det er ikke plass til annerledes eller radikale ytringer. Det gjør at flere og flere blir redd for å ta opp tema – de blir utsatt for angrep fordi noen mener det er uakseptable ytringer, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Hun og Frp-nestleder Sylvi Listhaug tar et oppgjør med det de opplever som angrep på ytringsfriheten.

– Det må være lov å røre borti temaer som er ubehagelige for noen. Det er nettopp det ytringsfriheten dreier seg om; at man skal kunne ytre seg, også om forhold som er ubehagelige. I stedet har det blitt et krenkelseshysteri i Norge, sier Jensen.

– Ap har vaklet mange ganger

– Kan dere være konkret?

– Vi ser det Per-Willy Amundsen la ut på Facebook. Når Facebook begynner å sensurere, mener jeg vi er fullstendig på ville veier. Vi ser at Ap og Hadia Tajik skal begynne å bøtelegge ytringer. Det fletter seg inn i et mønster jeg ikke liker, sier Listhaug.

Hun viser til at Amundsen har fortalt at Facebook tok kontakt, og ba ham slette det han hadde skrevet om den britiske islamkritikeren og aktivisten Tommy Robinson. Amundsen mener det er sensur og får full støtte av lederen og nestlederen i sitt eget parti.

Frps Per-Willy Amundsen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Listhaug viser også til at Tajik har tatt til orde for å gi politiet mandat til å bøtelegge netthets.

– Ap har jo ikke akkurat vært en varm forsvarer av ytringsfriheten de senere årene, sier Listhaug.

– Det vet jeg en del om. De har vaklet mange ganger, supplerer Siv Jensen.

– Kan du være konkret?

– Under striden om karikaturtegningene var ikke Støre i stand til å stå oppreist og forsvare tegningene. Han begynte faktisk å unnskylde. Jeg mener vi aldri må komme dit at vi unnskylder den type ytringer. Etter terrorangrepet mot det franske satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015 sa Støre at han mente det ikke var viktig å stå opp for retten til å drive blasfemi, sier hun og fortsetter:

– Etter Charlie Hedbo-angrepet ble det snakket i store ord om at vi må hegne om og forsterke ytringsfriheten, fordi det var et så voldsomt angrep på ytringsfriheten.

– Men nå, fire år etter, går vi motsatt vei. Nå har New York Times valgt å slutte og publisere karikaturtegninger, fordi de er redde for å krenke noen. Jeg mener ytringsfriheten burde være total og vi politikere burde forsvare den, fordi det handler om å forsvare et lite mindretall i et samfunn, sier Frp-lederen.

Tajik: Frp har ingen troverdighet

Ap-nestleder Hadia Tajik har fått lese det Jensen og Listhaug sier. Hun er oppgitt.

– Frp har ingen troverdighet i beskyttelse av ytringsfriheten. Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen truet med boikott av avisen Nordlys, tidligere justisminister Anders Anundsen brant Tønsbergs Blad og oppfordret til boikott av avisen og Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde har boikottet VG i mange år. Bare fordi de har vært uenige i det disse mediene har formidlet, sier Tajik.

– Det er angrep på ytringsfriheten og den frie kritiske pressen, legger hun til.

Om karikatur-saken sier hun følgende:

– Når det gjelder kritikken de kommer med av Støre, synes jeg det er grenser for hvor interessant det er å diskutere en 13 år gammel sak. Det er greit å ta med i betraktningen at norske liv sto i fare ved flere av våre stasjoner utenlands, som følge av karikaturstriden den gangen, og at alle gjorde så godt de kunne for å ta konfliktnivået ned.

YTRING: – Du må stå opp for ytringsfriheten også når det er ubehagelig for deg selv, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug. – Frp-leder Siv Jensen sier det i dag stor sett bare er mainstream-holdninger som godtas. Foto: Therese Alice Sanne

– Du kan ikke forby rasistiske holdninger

Både Jensen og Listhaug opplever angrep på sine ytringer. Det mener de er greit.

– Det er fascinerende at de som mener man må tåle mye hvis man ikke oppfattes som politisk korrekt, er de første til å angripe uttalelser som går mot personer de er enig med. Det blir inkonsekvent, fordi da skaper man ulike standarder for hvor mye man skal tåle, basert på om man er politisk korrekt eller ikke. Man må stå opp for ytringsfriheten også når det er ubehagelig for en selv, sier Listhaug og legger til:

– Jeg har, for å si det mildt, fått min del. Det har ikke vært noen festforestilling. Eksempelvis bildet av meg som ble malt på den døren i Bergen. Selvfølgelig forsvarer jeg retten til dem som ønsker å lage et maleri av meg.

– Frp har opp gjennom tidvis fremstått som et sutreparti, som har angrepet andres ytringer?

– Vi har alltid vært tydelig på at ytringsfriheten er absolutt, og vi tør derfor å ta de vanskelige debattene der andre parti ofte tier. Og ved å stille kritiske spørsmål ved andres ytringer, bidrar vi til å løfte nødvendige samfunnsdebatter. Det er en viktig del av ytringsfriheten.

– Hva med rasistiske holdninger som formidles på nettet?

– Du kan ikke forby eller bøtelegge det. Men du kan ta til motmæle. Det er det som er hele poenget med ytringsfrihet. Du må tåle ytringer du ikke liker. Du må tåle at folk sier ting som, innenfor dine begreper, er å gå over streken.

INNENFOR: Sylvi Listhaug sier hun må tåle å bli malt på korset, slik hun opplevde i Bergen. Foto: Ingrid Sofie Wentzel / NTB scanpix

– Blir stemplet som rasister

– Men det går grenser, som du kan forfølge juridisk – som fører til at folk blir dømt, som for eksempel truslene mot Abid Raja?

– Sosiale medier er fortsatt et relativt nytt fenomen, hvor det er stort behov for folkeskikk. Men å forby ytringer er noe helt annet. Jeg opplever at vi de siste årene, steg for steg, har uthult ytringsfriheten. Venstresiden, som liker å fremstille seg som de mest tolerante i verden, er de første til å gå til angrep på ytringer de ikke liker. For eksempel Resett, som de har forsøkt å sabotere økonomisk, sier Jensen.

– Det er masse folk der ute som blir stemplet som rasister, som slett ikke er det. De er bekymret for utviklingen i landet vårt og ser de lange linjene. Det finnes rasister og dem skal vi stå samlet mot. Men de som har sine meningers mot og mener kontroversielle ting; mange av dem kvier seg fra å delta i debatten fordi de blir stemplet som rasister. Det blir en for stor omkostning for dem personlig, sier Listhaug.

– De er redde for å miste jobben, redde for å miste venner. Da er vi på ville veier og på vei inn i et samfunn hvor bare mainstream meninger godtas. Alt annet må man snakke om i lukkede sirkler. Dette ønsker vi å ta et oppgjør med, sier Jensen.

– Rettsløs 14 åring

Tajik sier at «to så privilegerte og mektige politikere som Siv Jensen og Sylvi Listhaug har full beskyttelse mot hets, sjikane og mulige trusler».

– Toppolitikere får tett oppfølging fra politiet. Det er langt unna det vanlige folk har, sier Tajik, og fortsetter:

– For eksempel en 14 år gammel jente som blir hetset på sosiale medier og opplever at hun ikke får noen hjelp. Hun sitter rettsløs tilbake mot hetsen. Eller en tobarnsfar som har engasjert seg i debatten om en lokal skolestruktur, som opplever hets og sjikane, slik at han ikke orker å engasjere seg igjen, sier hun.

Hun lurer på hva Frp har tenkt å gjøre for vanlige folk.

– Hets, sjikane og truende ytringer på nett har fått et omfang som gjør at vanlige folk kan vegre seg mot å delta i offentlig, demokratisk debatt. De blir fratatt ytringsfriheten sin, sier hun, og legger til:

– Det er dem Arbeiderpartiet vil hjelpe, ved å fremme forslaget om at politiet skal kunne bøtelegge netthets. Det vil gjøre det lettere å komme netthets til livs, hvis ikke alle slike saker må til domstolsbehandling. Da vil folk som hetses og får trusler kunne melde fra og se at det får konsekvenser. Jeg tar for gitt at Jensen og Listhaug vet at slike ytringer allerede i dag kan føre til bøter. Vårt forslag innebærer bare at bøtene raskere kan skrives ut, sier Tajik.

Publisert: 05.08.19 kl. 13:56