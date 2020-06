RØDGRØNT I ERNAs HAGE: Statsminister Erna Solberg sier at tilværelsen i mindretallsregjering stort sett har gått helt greit. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Erna Solberg om Frp-exit: – Feil valg

Statsminister Erna Solberg (H) mener Frp ville fått mye igjen for å sitte i regjering de siste månedene, i stedet for å forlate regjeringen slik partiet gjorde i januar.

– Jeg mener det var et feil valg, sier Solberg til VG etter å ha oppsummert det dramatiske halvåret i norsk politikk i statsministerboligens hage fredag formiddag.

– Fremskrittspartiet hadde fått vel så store gjennomslag ved å bli i regjeringen. De hadde kunnet påvirke politikken i en utrolig viktig og vanskelig situasjon, sier statsministeren.

Fem måneder har gått siden bruddet mellom Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp).

Med Frp ute av regjeringen, forsvant også det forutsigbare stortingsflertallet bak Solberg-regjeringen.

Helt greit

På spørsmål om hvor heftig livet i mindretall har vært for Solberg og hennes regjering, svarer hun slik;

– Stort sett har det gått helt greit.

– Jeg er jo vant med mindretallsregjering. Men hele denne våren har vært en unntakssituasjon. Vi har levert seks-syv krisepakker til Stortinget. Man må forvente at et flertall mener noe annet enn regjeringen, og har andre løsninger. Men det meste har gått greit igjennom, sier Solberg.

Ønsker alle sammen igjen

På pressekonferansen sa statsministeren tydelig at hun ikke hadde gitt opp håpet om en ny borgerlig flertallsregjering etter valget i 2021.

– Vårt ønske er at alle partier skal kunne sitte i regjering sammen. Skal vi ikke gjøre det, må vi sørge for at de fire partiene kan samarbeide om et regjeringsarbeid, som gjør at vi får mest mulig borgerlig politikk, sa Solberg.

– Hva er din strategi for å vinne Frp tilbake og kanskje beholde flertallet?

– Vi må nok regne med at det neste året vil det være en lang valgkamp hvor partiene vil snakke om hvorfor du skal stemme på akkurat mitt parti. Men jeg vet at mange borgerlige velgere er opptatt av at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering. Det bør være viktig for alle de borgerlige partiene å signalisere.

– Men hvordan leser du interessen i Frp for å gå inn i regjeringen igjen?

– Når du har gjort et valg, så pleier du nok å holde fast ved det valget en lang periode, fordi det er det valget du har gjort.

– Har det svekker Frps mulighet til å komme tilbake i din regjering?

– Nei, men de må selv gjøre seg opp en mening om det er viktigst med enkeltseire i Stortinget, eller om de vil ha en hånd på rakket i den virkelige politikken, i styringen av Norge, sier Solberg.

Nedgang i 2021

Før sommerferien kommer hun med en liten advarsel til opposisjonen om ikke å gjøre vedtak som «blåser opp» offentlig sektor ytterligere.

– Nedgangen kommer til å vare også i 2021. Derfor er det viktig at vi har midlertidige tiltak som går ut på dato. Men vi kommer til å måtte ha strammere budsjetter i fremtiden.

I juni slo Frp seg sammen med Sp, Ap og SV og sendte regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret i retur. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fikk beskjed fra et flertall i Stortinget om å komme tilbake med en ny plan til høsten.

– Det farligste Forsvaret kan oppleve nå, er at et flertall bestemmer seg for å bygge en mye større struktur, men som ikke har et flertall som kan finansiere den i fremtiden, Nå er vi i balanse mellom utgifter og struktur. Jeg er redd for at da har vi ikke lenger forsvarsevne, sier Solberg.

Se opptaket fra dagens pressekonferanse her:

