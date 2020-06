PÅ RÅDHUSET: Frode Jacobsen (Ap) foretrekker skikkelig kontorstol på kontoret i rådhuset fremfor spisestuestolen på hjemmekontoret. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Høyreforslag om hjemmekontor i Oslo nedstemt: – Krever bedre forberedelse

Høyres forslag om at ti prosent av Oslo kommunes 53.000 ansatte kan jobbe hjemmefra, ble nedstemt i bystyret onsdag. Byrådspartiene er positive til mer hjemmekontor, men vil forankre det hos ansatte.

– Jeg synes det er synd. Jeg hadde håpet at byrådet i Oslo og flertallet her hadde vært litt mer visjonære med tanke på å lage et mer fleksibelt arbeidsmarked i Oslo, sier Nicolai Øyen Langfeldt (H).

Det var Langfeldt som fremmet hjemmekontor-forslaget på vegne av Høyre. Han varsler at Høyre kommer til å foreslå det samme til høsten.

– Så vi forventer vel egentlig at byrådet allerede nå går i dialog med partene i arbeidslivet, slik at vi kan få det til på sikt, sier han.

Bare Høyre og en uavhengig representant stemte for forslaget.

I forkant av avstemmingen varslet Frode Jacobsen (Ap), leder av Oslo Ap, leder av finansutvalget og gruppeleder i Aps bystyregruppe at de kom til å stemme mot forslaget.

Han var tydelig på at coronatiden representerer et tidsskille for bruk av hjemmekontor i Norge, også for en god del ansatte i Oslo kommune.

Men Jacobsen, Ap og byrådspartiene MDG og SV er ikke enig med Høyre og forslagsstiller Nicolai Øyen Langfeldt i at en andel av kommunens ansatte på rundt ti prosent bør kunne jobbe hjemmefra.

– Vi ønsker å starte i en annen retning enn Høyre, og vil innlede en dialog med de ansattes organisasjoner. Et arbeidsliv der en så stor andel ansatte jobber hjemmefra, er en omveltning som krever bedre forberedelse enn Høyres forslag, sier Jacobsen til VG.

– At ti prosent skal kunne ha hjemmekontor – det er et pussig måltall å sette i et revidert budsjett.

Han minner om at en viktig del av bakgrunnen for hjemmekontor-løsningen under coronaen var å unngå bruk av kollektivtrafikk.

– I fremtiden blir nok situasjonen noe annerledes. Noen foretrekker å jobbe på hjemmekontor, andre har ikke fullt så gode erfaringer. Dette er noe vi må finne ut av sammen i tiden fremover, sier Ap-toppen i Oslo.

– Bør utnytte coronavakuumet

LIKE GJERNE HJEMME: Nicolai Øyen Langfeldt (H) har også sin ordinære arbeidsplass i Oslo rådhus, men veksler gjerne med hjemmekontoret. Foto: Frank Ertesvåg, VG

I forkant av avstemmingen, understreket Høyres Langfeldt overfor VG at Høyres forslag ikke tok sikte på at en bred hjemmekontor-løsning ville bli innført i august 2020. Men han mener det er nødvendig å utnytte vakuumet som kommer etter corona, og han håper derfor at byrådet vil følge opp forslaget til høsten.

Aps Jacobsen forteller at han ser poenget med å beholde effekten etter coronaen.

– Men jeg finner det likevel riktig at folk etter hvert kommer tilbake til arbeidsplassen sin. Så må vi sammen med de ansattes organisasjoner finne ut av hvordan ansatte kan veksle mellom vanlig arbeidsplass og hjemmekontor, sier Jacobsen, som minner om at blant andre omsorgspersonell, skoleansatte og renovasjonsarbeidere er utelukket fra å jobbe på hjemmekontor – av naturlige årsaker.

Arbeiderpartiet i Oslo er også opptatt av at det sikres et forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmearbeidsplassene. Jacobsen mener det er en del spørsmål som fortsatt er uavklart her.

– Arbeidslivet kommer til å forandre seg, og flere kommer til å jobbe hjemmefra fremover. Det kan godt hende flere enn ti prosent vil ha hjemmekontor, men da tror jeg vi snakker en annen type enn den vi ser nå. Det er jo unntakstilstand nå, sier Jacobsen.

– Mange har til dels ganske dårlige forhold der de sitter på kjøkkenstolene sine med PC-en på knærne. Hvis dette skal bli en permanent løsning, så er det mye mer som må på plass.

Publisert: 24.06.20 kl. 23:50

