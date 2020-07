Etterlyser nytt vitne i Lørenskog-forsvinningen

Øst politidistrikt ønsker kontakt med en mann som er fanget på videoovervåking rundt Sloraveien den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

For mindre enn 10 minutter siden

Øst politidistrikt offentliggjør video av en mann som beveget seg i nærheten av Sloraveien formiddagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Politiet ønsker kontakt med mannen, skriver de i en pressemelding.

Mannen har status som vitne, og politiet har ikke opplysninger som tilsier at han har noe med saken å gjøre, skriver de.

– Politiet har så langt ikke klart å identifisere mannen på videoen. Vi ber derfor om at mannen selv, eller de som mener å vite hvem dette er, tar kontakt med politiet, sier politiadvokat Haris Hrenovica i en pressemelding.

Barnas bistandsadvokat Ståle Kihle ønsker foreløpig å kommentere saken.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken nå.

les også Den siste telefonsamtalen: Anne-Elisabeth ringte til sønnen

Videoen politiet offentliggjør viser mannens bevegelser på Festplassen mellom Metrosenteret og Lørenskog Hus, på vei tilbake fra området ved Langvannet klokken 10.22 formiddagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

– Han går opp en trapp som leder over Metrosenteret og kommer ned trappen ved Festplassen mellom Metrosenteret og Lørenskog Hus. Deretter går mannen i nordgående retning og følger formentlig gangbroen over RV 159 mot Mailand skole.

Videre passerer han Hjelpemiddellageret på sørsiden av bygget, og går gjennom Rådhusparken i retning andemateplassen/Elveveien.

– Dette er siste videobservasjon av mannen på turen mot Langvannet, skriver politiet.

SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden oktober 2018. Foto: Privat

– Politiet sitter også på videoovervåking som viser mannens retur mot Lørenskog ishall. 28 minutter etter siste observasjon ved Langvannet, blir mannen observert gående i sørgående retning på Festplassen mellom Metrosenteret og Lørenskog Hus. Han går videre langs Metrosenteret og opp mot parkeringshuset ved Lørenskog Ishall, der han ble observert første gang.

Videoen viser også to kvinner, hvorav en med barnevogn, samt en mann som kommer inn bakfra/fra siden. Politiet skriver at de ikke anser disse personene som relevante for etterforskningen.

– Politiet har i saken innhentet cirka 6000 timer med videovåking. Det er en krevende prosess å gjennomgå dette omfattende materialet, og sette det i system med andre opplysninger som kan være relevante. Noe av metodikken er å undersøke om ulike opptak kan settes i sammenheng med hverandre, og dette er meget tidkrevende sett opp mot det svært omfattende materialet vi har hentet inn. Arbeidet kompliseres også av svært varierende kvalitet på videopptakene, skriver politiadvokat Hrenovica.

Saken oppdateres

Publisert: 01.07.20 kl. 10:02

Fra andre aviser