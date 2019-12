MAKT-DUO: Osingene Gustav Bahus (til venstre) og Terje Søviknes er begge sentrale i Vestland Frp som nå kan overta styringen av Bergen Frp - etter at sentralstyret kan sette lokallaget under administrasjon i ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klar til å overta - hvis Bergen Frp legges ned i ettermiddag

Fredag ettermiddag kan Bergen Fremskrittsparti bli lagt ned etter måneder med internt bråk. Vestland Frp vil ta over, forsikrer fylkesleder Gustav Bahus.

På Frps sentralstyremøte i Tostrupgården midt i Oslo fredag ettermiddag, kan Bergen Frp rett og slett bli lagt ned.

– Vestland Frp har gjort vedtak om å be sentralstyret om å få overta driften av Bergen Frp i en periode med bakgrunn i uroen som har vært i Bergen Frp, sier Bahus i Vestland Frp til VG fredag morgen.

les også Konflikter preger Bergen Frp – kan bety «slutten» for lokallaget

Bakgrunnen for den drastiske og svært uvanlige henvendelsen til sentralpartiet, er en høst med høyt konfliktnivå, offentlig utskjelling og det elendige lokalvalget i Bergen, der bompartiet håvet inn stemmer på Frps bekostning. Frp i Bergen oppnådde 4,7 prosent av velgerne, mens FNB (bompartiet) fikk 16,7 prosents oppslutning.

TØFF HØST: Både kommunevalg-resultatet og uro i Bergen Frp har gjort høsten 2019 krevende for Frp-leder Siv Jensen og partisekretær Fredrik Färber. Her er de avbildet sammen før et Frp-landsmøte. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Blant annet vakte det sterke reaksjoner da leder Christoffer Thomsen i Bergen Frp brukte sin dobbeltstemme for å hjelpe sin egen samboer Marte Monstad frem til vervet som lønnet gruppeleder i bystyret, ifølge Bergens Tidende.

Thomsen virker ikke interessert i å kommentere saken overfor VG fredag formiddag:

– Jeg er på jobb, jeg. Hei, sier Thomsen og bryter en svært kort samtale.

les også Frp i Oslo: Gikk fra styringsparti til miniparti

I slutten av september kommenterte Frps bystyrerepresentant Thomas Flesland det spesielle gruppeleder-valget med at Thomsen kjørte solo og bidro til å ødelegge Bergen Frp.

– Et sted går grensen. Han kan ikke holde på sånn, han river ned hele partiet. Vi bruker tid og energi på å være med og påvirke politiske prosesser her i byen. Vi skviser plass til politisk engasjement innimellom barn og andre aktiviteter. Og så har du sånne folk som kjører så ekstremt solo, og ignorerer hele partiet, sa Flesland til Bergens Tidende.

BYSTYREGRUPPEN: Gruppeleder Marte Monstad står i front på bildet av Bergen Frps lille bystyregruppe, som på bildet virker rimelig samlet: Fra venstre: bystyremedlem Monstad, bystyremedlem Thor Woldseth, vararepresentant Martine Jordana Baarholm, vararepresententant Kjartan Moi Andreassen og bystyremedlem Thomas Flesland. Foto: Fremskrittspartiet

Både leder Thomsen i Bergen Frp og hans samboer og ny gruppeleder Monstad kommenterte kritikken med at Flesland fikk selv stå for sine uttalelser, og at de ville se fremover og bygge et lag som drar i samme retning.

VG har ikke oppnådd kontakt med Marte Monstad fredag.

– Dette er en sak med høy alvorlighetsgrad. Utover det vil jeg ikke komme med detaljer, sier leder Gustav Bahus i Vestland Frp til VG.

Han er fra Os og nye Bjørnafjorden kommune, og er sambygding med Frp-nestleder Terje Søviknes, som også er svært sentral i Vestland Frp. Søviknes har erklært seg inhabil i sentralstyremøtet fredag.

les også Fylkesleder i Frp: – Krise hvis ikke velgerne gir oss mer tillit

Partisekretær Fredrik Färber i Fremskrittspartiet, undertreker også alvoret i saken overfor VG:

– Partiet har over lang tid jobbet med konfliktene i Bergen Frp. Det er uvanlig at konfliktnivået i et lokallag er så høyt over tid som det har vært i Bergen. Bergen er Norges nest største by og har ett av Frps største lokallag. Drefor er det viktig å sikre oss et sterkt og velfungerende lag i Bergen, skriver Färber i en sms.

Publisert: 13.12.19 kl. 11:21

