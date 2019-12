LAPPETEPPE: SV-nestleder og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes mener ambulanseflytjenesten er i «akutt krise». Foto: Tore Kristiansen / VG

SV krever umiddelbar «nasjonalisering» av ambulanseflytjenesten

SV vil ha med seg resten av Stortinget på å be regjeringen om å umiddelbart starte arbeidet med å gjøre ambulanseflyene statlig drevet.

– Selv om det har kommet tre fly tilbake i tjeneste, forandrer det ikke på det faktum at det er akutt krise i ambulanseflytjenesten, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til VG.

Lørdag ble det klart at fem av ti ambulansefly var satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Fredag er fire av disse tilbake i drift, men beredskapen i Nord-Norge har over lengre tid vært gjenstand for hard kritikk.

Babcock tok over driften av ambulanseflyene 1. juli i år, etter å ha vunnet anbudet fra Luftambulansetjenesten HF (LAT HF). De første månedene var preget av svekket beredskap, og krisen har blusset opp igjen den siste uken.

SV kaller tjenesten et «lappeteppe» av ekstratiltak.

– Nå er det nok lapping på et system som ikke fungerer. Nå må folket i nord få tilbake en skikkelig ambulanseflytjeneste, sier Fylkesnes.

TILBAKE: Fredag er tre av de i alt fire Babcock-flyene som hadde tekniske problemer tilbake i drift. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Dette er forslaget han vil fremme i Stortinget mandag:

Stortinget ber regjeringen umiddelbart starte arbeidet med å gjøre ambulanseflyene statlig Stortinget ber regjeringen umiddelbart forberede og komme tilbake til Stortinget med et forslag som sikrer at staten kan erverve selskap med tilhørende og relevant godkjenning, rettigheter og kompetanse til drift av ambulansefly i Norge, og starte innfasing av tjenesten ved første anledning. Tjenestene i nord prioriteres i innfasingen. Stortinget ber regjeringen snarest starte en styrt avvikling av kontrakten med Babcock, og sikre en avtale der Babcock bidrar med nødvendig fly og personell fram til staten i sin helhet drifter luftambulansen, og der Babcock tar sin del av kostnaden misligholdet av kontrakten har påført staten.

– Legg vekk prestisjen

SV-representanten mener det haster å finne en permanent løsning på beredskapsproblemene, og sier han vil fremme forslag om å «renasjonalisere» luftambulansetjenesten allerede mandag.

Partiet viser til en tung høst på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) der halvparten av til sammen 286 uønskede hendelser mellom 1. juli og 30. november skyldes svikt i luftambulansens beredskap.

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved UNN, som også er medlem i Rødt, har tidligere sagt til VG at «det er et tidsspørsmål før liv går tapt», mens Legeforeningen har uttalt at «liv og helse står i fare».

Luftambulansepiloter organisert i Norsk Flygerforbund (NF) har fortalt at de føler på et sterkt press for å få flyene til å gå tross de tekniske problemene Babcocks fly har hatt.

– Vi kommer til å be om at forslaget behandles i Stortinget allerede før jul, sier Fylkesnes.

Partiet viser til at det står fullt brukbare fly med en erfaren driftsorganisasjon, erfarne teknikere og piloter klare i Tromsø.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har også uttrykt at de mener staten må overta ambulanseflytjenesten. Rødt foreslo noe lignende i 2018, har Dagbladet tidligere skrevet.

Det er dog foreløpig ikke kjent hvordan de stiller seg til disse konkrete forslagene fra SV, og det er lite sannsynlig at de får med seg regjeringspartiene, som har flertall i Stortinget.

– Forventer dere å få med dere resten av Stortinget på dette forslaget?

– Hvis man klarer å legge politisk prestisje til side og bare tenke på sikkerheten til befolkningen, tror vi at det er mulig. Men vektlegger man politisk prestisje er det jo en flertallsregjering som glatt kan overse ethvert forsøk på å finne løsninger, sier Fylkesnes.

– Ikke godt nok

SV har også tidligere gått hardt ut mot Babcock og helseminister Bent Høies (H) håndtering av saken. Mandag denne uken truet Fylkesnes med mistillit mot helseministeren.

– Alvoret er så stort nå at vi har kommet til et punkt der nok er nok, sa Fylkesnes da, og la til at «de neste dagene blir avgjørende for opposisjonen» med tanke på et eventuelt mistillitsforslag.

EKSTRATILTAK: Bell-helikopter fra Forsvaret og ekstrafly fra Sverige ble satt inn for å transportere pasienter mens fire Babcock-fly var satt i bakken. Foto: Krister Sørbø / VG

Høie ville ikke kommentere det mulige mistillitsforslaget, men understrekte at situasjonen er alvorlig. På daværende tidspunkt var fire ambulansefly satt i bakken.

Helseministeren har også flere ganger understrekt at Babcock ikke har levert i henhold til avtalen, og beklaget overfor dem som har blitt rammet.

– Jeg vil beklage hvordan dette har utviklet seg for dem som er pasienter og har bruk for tjenesten, og ikke minst de ansatte som har stått i dette så lenge, sa Høie til NTB da han besøkte Troms og Finnmark onsdag.

Samtidig viste han til at regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal utrede luftambulansetjenesten og ta stilling til om tjenesten fortsatt bør drives på anbud.

