MAN KAN JO HÅPE: En skyfri himmel fri for nedbør blir sannsynligvis ikke realiteten for de fleste i år. Her fra nyttårsaften 2018 i hovedstaden. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Varsler overskyet og våt nyttårsaften for mange – gult farevarsel til helgen

Det går mot et nytt år – men værutsiktene fram til da er lite hyggelige. Fra lørdag er det ventet storm på Vestlandet og nordover mot Troms.

– Det blir vått langs kysten fra helgen og utover neste uke, sier statsmeteorolog Hanne Beate Skatter til VG.

Værprognosene Skatter gir for romjulen, og særlig årets siste dag er ikke akkurat til å juble over for de fleste.

På Sør- og Østlandet blir det ifølge meteorologen relativt rolig vær de neste dagene. Oppholdsvær, med lokal tåke. Inn mot helgen blir det kjøligere.

På Vestlandet kan det forekomme enkelte regnbyger lengst nord, og spesielt sludd og snø på Nordvestlandet, forklarer Skatter.

Møre og Romsdal må regne med enkelte regnbyger ute på kysten – med sluddbyger lenger inn på fastlandet.

– Trøndelag kan belage seg på enkelte sludd og snøbyger i sørlige deler, ellers oppholdsvær. Også her kan det oppstå lokal tåke, sier meteorologen.

Sender ut gule farevarsel

Inn mot helgen kommer det deretter et lavtrykk – som vil gjøre seg gjeldende fra litt utpå fredagen:

– Østlandet får det stort sett rolig og fint. Vestlandet starter med oppholdsvær, men utpå kvelden kommer det inn litt regn. Vinden øker utover kvelden. Det gjør det i Møre og Romsdal og Trøndelag også.

I Nord-Norge fredag kan det ifølge Skatter komme enkelte snøbyger fra kysten av Lofoten, og oppover til og med Finnmark. Innover i landet blir det imidlertid stort sett oppholdsvær, sier Skatter.

Lørdag inntreffer lavtrykket for fullt:

– Det gjør at du får vindøkning. Slik det ser ut nå, ser det ut til at det kan komme storm på Vestlandet og nordover til Troms, fra lørdag og utover. Ikke sammenhengende, men tidvis, sier Skatter.

Meteorologene har derfor sendt ut farevarsel på gult nivå for kraftige vindkast for Ofoten, Vesterålen og Troms fra lørdag kveld og natt til søndag.

– Det vil gi en del nedbør på Vestlandet med økende snøgrense utover dagen. Her kommer det nok til å bli regn etter hvert under tusen meter, sier Skatter.

Kysten av Møre og Romsdal vil også trolig få regn. Nordland og Troms får også nedbør som starter som snø utover dagen. Finnmark starter lørdagen stort sett med oppholdsvær, men det kan komme litt snø utover dagen, opplyser Skatte.

Økt snøskredfare

Meteorologene har også sendt ut farevarsel på oransje nivå for snøskred.

Dette gjelder for store deler av landet på lørdag. Deler av Nordland, Troms, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland har dette varselet.

Bløtt nyttår for de fleste

Ifølge statsmeteorologen blir det deretter vått langs kysten fra helgen og utover neste uke.

Når det gjelder årets siste dag, er det ikke de mest ideelle forholdene vi har i vente. Finest blir det nok på Østlandet, sier meteorologen:

– Her ligger vi litt i le av været, og det er mulighet for at det kan bli relativt fine forhold skymessig.

Lenger sør opplyser hun det derimot er ventet mer skyer og nedbør. Det samme gjelder på Vestlandet og opp til Trøndelag. Nordlandet får mer preg av byger.

– Der kan det bli perioder med byger som kan gi dårlig sikt, men også perioder med opphold, sier Skatter.

Det dårligste været på nyttårsaften tror hun blir Vestlandet opp til Trøndelag – nettopp på grunn av sammenhengende nedbør og skyer.

Kan endre seg

Skatter poengterer at nyttårsaften fremdeles er en uke fram i tid, og at prognosene gir et grovt bilde.

– Så får vi se når det nærmer seg, når vi får vi de finere modellene.

Publisert: 26.12.19 kl. 17:52 Oppdatert: 26.12.19 kl. 19:55

