LISTEKRØLL: Hans Lysglimt Johansen fra lanseringen av partiet Alliansen. Da hadde partiet har kun ett eneste programpunkt: Krav om folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap. Senere har han markert seg med flere kontroversielle uttalelser.

Alliansen-leder satte uvitende Frp-topper på lokalvalgsliste

Hans Lysglimt Johansen vil stille liste til høstens valg for partiet Alliansen. På lista står justisminister Jørgen Kallmyr og Carl I. Hagen, mot sin vilje.

NTB

Nå nettopp







Listen ble oppdaget mandag, da Johansen forsøkte å samle inn de siste av 300 underskrifter som må til for å kunne stille liste. Da var det bare timer før fristen gikk ut, skriver Dagbladet.

På lista til minipartiet sto blant annet en rekke Frp-topper, inkludert justisminister Jørgen Kallmyr, tidligere partileder Carl I. Hagen, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og Oslo-leder Tone Ims Larssen. Justisministerens politiske rådgiver sier at Kallmyr ikke har samtykket til å stå på lista, og at han dessuten står ført opp for Frp i Frogn.

Bare tull

– Respektløst og bare tull, sier Carl I. Hagen om at han selv står på Alliansens liste.

Tybring-Gjedde har ikke svart på henvendelsene til Dagbladet.

– Det er sjokkerende. Jeg vil selvfølgelig aldri stå på den lista, sier Ims Larssen om å være oppført.

Johansen bekrefter at han ikke har hatt kontakt med alle på lista si, men sier han jobber for å rekruttere «halve Frp».

Må be om fritak

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) sier at alle som står på valglista vil bli kontaktet om en slik liste blir formelt godkjent og deretter fjernet om de sier at de vil ha fritak.

Johansen har tidligere markert seg med oppsiktsvekkende og ytterliggående retorikk og har blant annet hevdet at «Høyre er kuppet og kontrollert av jødiske interesser». Han har også rost nazigruppen Nordisk Motstandsfront og kalt holocaust «et propagandagrep».

Alliansen fikk 3.300 stemmer ved stortingsvalget i 2017, som tilsvarer en oppslutning på 0,1 prosent.

Publisert: 03.04.19 kl. 06:36