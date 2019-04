INNSAMLINGSLEDER: Eirik Jensen og samboeren Ragna Lise Vikre sammen med initiativtaker til Folkegaven Til Eirik Jensen, Jan Bøhle (t.v.) før kjennelsen ble lest opp av juryen i Borgarting lagmannsrett Oslo 28. januar. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Eirik Jensens samboer beordret stans i pengeinnsamling

Eirik Jensens samboer ga mandag beskjed om å stanse en pågående pengeinnsamling til den tidligere politimannen på Facebook.

Jensens samboer, Ragna Vikre, vil ikke kommentere saken overfor Dagbladet, som omtaler stansen av pengeinnsamlingen tirsdag. Det er på en støtteside for narkotika- og korrupsjonstiltalte Jensen det så langt har vært samlet inn over 200.000 kroner i en såkalt folkegave.

Initiativtaker til innsamlingen har vært en av moderatorene på nettforumet, Jensen-støttespilleren Jan Bøhle. Han fikk med seg Jensens samboer og Arne Sundt-Bjerck som opprettet støttegruppa på Facebook i 2014 og som i dag har over 22.000 medlemmer.

Mandag skrev Bøhle på gruppas sider at pengeinnsamlingen ble stanset.

– Jeg har i går vært i kontakt med Ragna og fikk da beskjed om at innsamlingsaksjonen skal avsluttes, skrev Bøhle.

Han vil ikke heller ikke kommentere stansen i innsamlingen. Bøhle utgjør sammen med Sundt-Bjercke og Vikre styret i stiftelsen Folkegave Til Eirik Jensen. Den siste tiden har det kommet kritikk mot pengeinnsamlingen.

Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Hans medtiltalte Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel.

Jensen anket skyldspørsmålet og straffutmålingen til lagmannsretten. I januar fastslo juryen at Jensen var skyldig for hasjinnførsel, men frikjente han for korrupsjon. Fagdommerne satte til side juryens kjennelse og saken skal nå opp for ny behandling i lagmannsretten.

