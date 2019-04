STRAMMER INN: Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) varlset tidligere onsdag at det vil bli nye innstramminger hva gjelder hva som skal kunne refunderes av Stortinget. Foto: Thomas Andreassen

Slik er de nye reiseregnings-reglene

Stortingsrepresentanter som har flyttet familien sin til pendlerbolig i Oslo, har fått diettpenger. Det vil Stortingets presidentskap ha en slutt på nå - blant flere innstramminger.

Tirsdag avslørte Aftenposten at nok en topp-politiker har misbrukt det tillits-baserte systemet stortingsrepresentantene fører reiseregningene sine i.

I dag har presidentskapet på Stortinget varslet nok en innstramming i systemet.

Slik blir de nye reglene

Stortingets presidentskap skriver i innstillingen sin til Stortinget at de foreslår følgende:

1. Opplysninger om reisemål, dato, tid, formål og kostnad for delegasjons- og komitereiser vil offentliggjøres på Stortingets nettsider.

2. Representantene må redegjøre for kombinerte privat- og tjenestereiser i kommentarfeltet på reiseregningen. Den enkelte må alltid redegjøre for om en tjenestereise er kombinert med et privat formål. I tillegg har presidentskapet besluttet at en reises formål og innhold i hovedsak må være tjenesterelatert for at den skal bli dekket.

3. Regelverket for pendlerdiett endres. Ordningen med pendlerdiett innskrenkes til å gjelde representatner som etter skattereglene kan defineres som pendlere. Det betyr at representanter som bor i pendlerboligen med familien i fremtiden ikke vil kunne kreve pendlerdiett.

Fordi forandringene krever en endring i stortingsgodtgjørelsesloven, legges de frem som en innstilling fra presidentskapet, og skal opp i stortingssalen.

Endringen kommer blant annet som følge av at Bjørnar Moxnes (R) forslag om at partigruppene skulle attestere representantenes innenlandsreiser, et eget felt på regningen der man kan skrive hvorvidt tjenestereisen kombineres med private formål og at informasjon på om tjenestereisene ble gjort tilgjengelige på Stortingets nettsider.

Presidentskapet foreslår altså ikke vedta disse, og viser blant annet til at det er åpenhet om reiseregningene dersom det søkes innsyn.

Til Moxnes’ forslag om attestering av reiseregninger, skriver presidentskapet at stortingsrepresentantene selv bør definerer sitt behov for møter og reiser som folkevalgte, og at de ikke er «ansatt på Stortinget».

Dokumentasjonskravet for reiseregninger på Stortinget ble også skjerpet i januar, etter Aftenpostens avsløringer om Mazyar Keshvari (Frp) som også innrømmet å ha levert fiktive reiseregninger, og Helge André Njåstads (Frp) kombinerte jobb- og privatreiser, som han fikk dekket av Stortinget.

Denne gangen var det Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal har krevd flere tusen kroner for reiser som aldri har funnet sted.

