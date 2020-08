Ingen planer om å dele ut munnbind gratis

Selv om det nå blir anbefalt å bruke munnbind på deler av Østlandet, blir de ikke delt ut gratis.

– Er det snakk om å dele ut munnbind til folk som må på toget?

– Nei, det er ikke planer om det nå, svarer helseminister Bent Høie på en pressekonferanse nå.

Regjeringen anbefaler nå munnbind-bruk på kollektivtrafikken til og fra Oslo og arbeidsregionen Indre Østfold. Men folk skal altså ikke få dem utdelt gratis, bekrefter Høie nå.

Det har vært et kraftig prishopp på munnbind siden coronaepidemien startet. Før dagens pressekonferanse har det derfor vært et spørsmål hvordan for eksempel barnefamilier med trangt budsjett skal få råd til nok munnbind - hvis de må bruke det hver dag.

Torsdag kveld kostet en pakke med 50 kirurgiske munnbind mellom 549 og 799 kroner hvis du bestilte over nett hos Farmasiet, Vitusapotek, Apotek 1 eller Boots Apotek.

Publisert: 14.08.20 kl. 14:45

