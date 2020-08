BLE DREPT: Kameraten til Stig Anders Johansen er tiltalt for drap på 35-åringen. Han lå død i huset i nærmere to uker før han ble funnet. Foto: Kristian Aaser/VG

Lå drept på veranda i 13 dager – nå er kameraten tiltalt

Stig Anders Johansen (35) ble drept på Sortland mellom 9. og 10. november 2018. Først 13 dager senere ble han funnet død på kameratens veranda, som nå er tiltalt for dødsvold.

Stig Anders Johansen fra Stokmarknes ble funnet død i kameratens bolig den 22. november 2018.

Da hadde ingen hørt fra 35-åringen på nærmere to uker.

Han ble meldt savnet 20. november, og to dager senere ble han funnet død i kameratens bolig. Men ifølge tiltalen ble han drept allerede om kvelden 9. november eller natt til 10. november.

Nekter straffskyld

Nå er kameraten tiltalt for grov kroppskrenkelse med døden til følge, og ifølge tiltalen skal 38-åringen ha dyttet Johansen så han falt over en sofa, før han deretter la seg over kameraten og presset mot halsen hans så lenge at han døde.

– Beskrivelsen av hendelsesforløpet er i samsvar med min klient forklaring. Men han erkjenner ikke straffskyld. Det var overhodet ikke i hans tanker at kameraten skulle dø, sier den tiltalte mannens forsvarer Kjetil Krokeide til VG.

Obduksjonsrapporten av Johansen viste at han døde av kvelning.

PÅ VERANDAEN: Den tiltalte mannen flyttet sin døde kamerat ut på verandaen etter at han var død, men meldte ikke ifra til noen. Han ble funnet 13 dager senere. Foto: Kristian Aaser/VG

38-åringen har tidligere forklart at han etter basketaket flyttet sin døde kamerat ut på en veranda i tilknytning til boligen. Det var her han ble funnet – 13 dager etter han døde.

– Han fikk panikk og visste ikke hva han skulle gjøre, sier Krokeide.

Mannen ble opprinnelig siktet for forsettlig drap og satt varetektsfengslet i seks måneder.

Det er satt av fem dager til saken når den starter i Vesterålen tingrett 28. september.

– Det blir neppe særlig lystbetont, men han ønsker samtidig å bli ferdig med det, sier forsvareren om hvordan hans klient ser på å møte i retten.

Statsadvokat Jorild Steindal er aktor i saken. Hun er så langt ikke vært tilgjengelig for kommentar om saken.

Vippset penger fra drapsofferet

38-åringen er også tiltalt for å ha stjålet penger fra sin døde kompis. Politiet mener nemlig at tiltalte skal ha brukt den dreptes telefon for å overføre penger via Vipps en rekke ganger i dagene mens Johansen lå død på verandaen hans.

– Han erkjenner straffskyld for dette forhold. Han mener det var dumt gjort av ham, sier Krokeide.

Bistandsadvokat Stian Auglend representerer moren til avdøde.

– Hun er lettet over at det endelig er tatt ut tiltale i saken etter svært lang saksbehandlingstid. Hun ser frem til å få en avslutning på saken og at tiltalte nå blir stilt til ansvar for å ha forårsaket sønnens død. Utover dette ønsker hun bare ro rundt familien, sier Auglend til VG.

VG har vært i kontakt med bistandsadvokat John-Petter Karlsen som representerer avdødes sønn og sønnens mor. Han ønsker ikke å kommentere saken.

VG har tidligere skrevet at Johansen og den tiltalte mannen var omgangsvenner, og at de hadde tilbrakt tid sammen i tiden forut for drapet. De to tilhørte et rusmiljø, men begge to skal ha kommet på rett kjøl de siste årene.

Publisert: 31.08.20 kl. 16:13

