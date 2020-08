NYE AVTALER: Her gis en frivillig testdeltager den amerikanske Moderna-vaksinen, som nå er i siste og avgjørende fase av testingen. EU-kommisjonen annonserte denne uken at de har fullført første runde med samtaler med Moderna. De forhandler om en kjøpsavtale for opptil 160 millioner doser av vaksinen. Foto: Henry Ford Health System / AFP

Slik skal Norge sikre seg en vaksine – EU forhandler om millioner av doser

Den norske regjeringen kan gjennom EU sikre seg forhåndsbestilling av flere lovende vaksinekandidater. Røde Kors er sterkt kritisk.

Nå nettopp

Erna Solbergs regjering skal ikke selv forhandle med vaksineprodusenter for å forhåndsbestille doser. For EU-landene har nemlig blitt enige om å forhandle felles – og slik skal også Norge sikre seg en vaksine.

I sommer sendte Redd Barna, Røde Kors og Norsk Folkehjelp brev til regjeringen der de uttrykte bekymring om EU-samarbeidet: At det ville bidra til et vaksinekappløp hvor Europa først sikret vaksiner til seg selv, på bekostning av fattigere land. Også USA planlegger for massiv forhåndsbestilling av vaksiner.

– Dersom Norge og andre rike land prioriterer å kjøpe inn vaksiner for å dekke behovene i egen befolkning, mens andre må vente, risikerer vi både å bidra til unødvendige lidelser og forlenge koronapandemien, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors til VG.

Disse kan Norge få tilgang til

EU-kommisjonen signerte denne uken avtale om kjøp av opptil 400 millioner doser av vaksinen som utarbeides av University og Oxford og svenske AstraZeneca. Mot at EU investerer i utviklingen, blir dosene tilgjengelig i EU, samt Norge, hvis vaksinen blir godkjent.

EU forhandler også om kjøpsavtaler for:

160 millioner doser av vaksinen som utvikles av legemiddelselskapet Moderna og det statlige amerikanske instituttet NIAID , som er i tredje og siste testfase. opptilav vaksinen som utvikles av legemiddelselskapetog det statlige amerikanske instituttet, som er i tredje og siste testfase.

300 millioner doser av vaksinekandidaten til det franske legemiddelselskapet , som ennå ikke har startet testing på mennesker. av vaksinekandidaten til det franske legemiddelselskapet Sanofi og det britiske GSK , som ennå ikke har startet testing på mennesker.

400 millioner doser av vaksinekandidaten til det amerikanske legemiddelselskapet , som er i fase to av testingen. opptilav vaksinekandidaten til det amerikanske legemiddelselskapet Johnson & Johnson som er i fase to av testingen.

225 millioner doser av en vaksine som utvikles av det tyske legemiddelselskapet , som er i fase to av testingen. av en vaksine som utvikles av det tyske legemiddelselskapet CureVac som er i fase to av testingen.

– Dersom vi setter Norge og Europa først, vil konsekvensene for resten av verden bli enda verre enn nødvendig, og det er ingen tjent med, sier Apeland i Røde Kors til VG.

Utfordringer for global allianse

Den globale vaksinealliansen COVAX skal sikre rettferdig fordeling av vaksiner til alle land. Arbeidet ledes av Verdens helseorganisasjon (WHO), sammen med vaksinealliansene CEPI og GAVI. Ideen er at alle land skal få vaksinedoser samtidig, så de kan dele ut til de hardest rammede befolkningsgruppene.

Norge har gitt milliarder til vaksineutvikling gjennom CEPI, for at også fattige land skal få tilgang på vaksiner.

Men det er altså uklart om Norge faktisk skal satse på COVAX selv, eller bare gå for vaksinekjøp gjennom EU.

– Det viktige COVAX-initiativet ser nå dessverre ut til å kunne bli et rent bistandsprosjekt, hvor noen få rike land bidrar med penger, men samtidig ikke forplikter seg til å selv være med å dele på de vaksinene de kjøper seg tilgang til gjennom rene europeiske initiativer, sier Apeland i Røde Kors.

Saken fortsetter etter videoen ...

Røde Kors mener en betydelig andel av vaksinene EU kjøper inn, må gjøres tilgjengelig for land i verden med akutt behov – som ikke har råd.

– Her er Norge fortsatt svært vage på hvordan de skal fordele de vaksinene vi får tilgang på, sier Apeland.

Norsk Folkehjelp er også kritisk til EU-samarbeidet.

– Det som vi er kritisk til er at man ikke satser fullt og helt på den globale vaksinealliansen, sier politisk rådgiver Bergdís Jóelsdóttir i Norsk Folkehjelp.

Helseministeren avviser nasjonalisering

På fredagens pressekonferanse sa Erna Solberg at de Norge fortsetter arbeidet med rettferdig fordeling, men også at Norge kommer langt bak i køen i møte med legemiddelindustrien.

– For å sikre befolkningen vaksine har vi valgt å samarbeide med EU, sa Erna Solberg.

Helseminister Bent Høie (H) avviser at Norge bidrar til en nasjonalisering av vaksinekappløpet.

– Bidrar ikke Norge til vaksine-nasjonalisme ved å gå sammen med EU for å få vaksiner raskere til Norge, fremfor å kun gå inn i en global allianse som sikrer lik og samtidig fordeling til alle?

– Nei, for det første var Norge tidlig ute med å øke vårt bidrag til CEPI, som er med å finansiere utvikling av vaksine. Og vi jobbet aktivt for å få andre land til å bidra der, svarer helseminister Bent Høie.

– Men vi har ansvar som den norske regjeringen å sørge for vaksine til befolkningen, men det betyr ikke at vi drar stigen opp etter oss, sier helseministeren til VG.

– Det at Europa sørger for vaksiner til sin befolkning og sørger for økt produksjonskapasitet, det bidrar og til at andre initiativ i større grad kan lykkes med sitt arbeid. Så tvert imot, ved å stå sammen i en region og finnes felles løsninger, så unngår vi at dette blir en kamp land for land om vaksine, fortsetter Høie.

– Søknadsfristen for å forplikte seg økonomisk til COVAX går snart ut. Skal Norge gi en endelig forpliktelse til å være med i det samarbeidet?

– Det er noe vi jobber med. Når det gjelder å anskaffe vaksine til vår egen befolkning gjør vi det, som statsministeren sa, gjennom EU-samarbeidet. Så jobber vi nå med en avklaring på hvilken måte vi skal bidra til det internasjonale arbeidet, for å sikre opp vaksine til andre land. Og da er COVAX en mulighet, men der må Norge avklare forholdet mellom COVAX og EU-initiativet, sier Høie.

Publisert: 30.08.20 kl. 12:41

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser