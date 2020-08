Fanget kjempetunfisk med fiskestang: – Lotto ganger tre

Fredag morgen fikk en gjeng sportsfiskere fra Ålesund napp. På kroken var en 240 kilos tunfisk.

Sportsfiskelaget Teambig1 fra Ålesund dro fredag morgen ut for å se om de kunne finne makrellstørje, som ofte blir kalt tunfisk eller blåfinnet tunfisk.

De hadde aldri trodd de skulle få napp første dagen.

– Å få det på første turen, det er lotto ganger tre, sier lagleder Tommy Jansen til VG over telefonen lørdag.

Grytidlig fredag la de ut med båt fra byen – uten store forhåpninger om å få øye på en tunfisk.

På andre forsøk rykket det godt i kroken. Etter en 45 minutters kamp mot verdens sterkeste fisk, kom den til syne: En rundt 240 kilo tunfisk.

STORFANGST: Tommy Jansen og resten av sportsfiskelaget Team Big1 traff blink på første tur. Foto: Team Big1

Vill jubel

Først tenkte de at det kunne være en hai.

– Da den kom opp og vi så siden på den, ble det vill jubel i båten.

Makrellstørjen har en karakteristisk perlemorsfarget side. Den er en rask svømmer, og det er målt svømmehastighet på 66 kilometer i timen.

– Det er et eventyr. Det går ikke an å si hvor stort dette er. To av dem jeg var med er erfarne kveitefiskere, og han sa det rett ut: Jeg har aldri vært så redd på havet i mitt liv, så brutal var den fiskingen.

De var tre mann som brukte 45 minutter på å dra opp fisken, et draarbeid som vanligvis tar 2,5 timer, ifølge lagleder Tommy Jansen. Nå er han og kameratene mektig slitne i kroppen.

Han var sammen med Terje Flisnes, Kristoffer Breivik, Jørgen Mek og Arnfinn Mek, sistnevnte kaptein på den 32 fot store båten.

– Det var en tøff kamp. Det hele er utrolig ubeskrivelig, sier Jansen.

– Jeg skrev melding til sønnen min: Hvis jeg klarer å lande tunfisk uten for Ålesund, kan jeg ikke oppleve mer i livet, sier han lattermildt.

LUKRATIV FANGST: Tunfisken er svært attraktiv og kan selges dyrt. Men Jansen og gjengen slapp den ut igjen. Foto: Team Big1

Slapp ut fisken

Det er første gang fisken har blitt fanget med stang utenfor Mørekysten.

Gjengen merket fisken og slapp den ut igjen for å bidra til forskning – selv om de egentlig kan beholde en makrellstørje per sesong.

Det har tidligere ikke vært lov å sportsfiske etter tunfisk med mindre det er til forskningsøyemed, men i år har Fiskeridirektoratet gitt en kvote på totalt fem tonn fordelt på 24 båter.

– Det er nok er mange sushielskere som vrir seg når vi hiver ut en 250 kilos tunfisk, sier laglederen.

DRØMMEDAG: Sportsfiskerne har ennå ikke kommet seg etter gårsdagens fangst. Foto: Team Big1

Skal ut igjen

Tunfiskfiske er strengt regulert i Norge, fortalte forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet til VG tidligere i august.

– Det er satt veldig strenge krav til disse 24 kvotene. Det er ikke hvem som helst som kan dra ut og fiske en sånn fisk, for å si det sånn.

Fangsten ga mersmak for Team Big1:

– Vi skal nok ut og prøve å få flere, det er helt sikkert.

