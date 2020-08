HADDE SAMTALER: For en drøy uke siden møtte Sveinung Rotevatn valgkomiteen i Venstre til samtaler på det samme hotellet i Oslo som komitéen er samlet denne helgen. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Leder-kandidater kobler av fra Venstre-drama med fiske og selskap

Mens valgkomitéen diskuterte deres fremtid som mulig ny Venstre-leder, slappet lederkandidatene av med fiske og familiesamvær lørdag.

I 17-tiden lørdag ettermiddag hadde ikke klimaminister Sveinung Rotevatn (33) hatt noen kontakt med valgkomitéen - siden Per A. Thorbjørnsen og de andre medlemmene møttes klokken 11 på et hotell ved Slottsparken i Oslo.

Rotevatn er én av tre kandidater til vervet som leder i Venstre etter at Trine Skei Grande i et intervju i VG i vinter både gikk ut av regjeringen og sa nei til å fortsette som partileder. De to andre er kulturminister Abid Raja (44) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (39).

Klimaminister Rotevatn er glad i å fiske. Lørdag koblet han av med fiske i Oslomarka, men uten at det nappet noe særlig.

– Null fisk så langt, kunne han rapportere til VG i 17-tiden lørdag. Men:

– Fekk greit med fisk førre helg. Tydelegvis ikkje bra for hellet å ha med journalistar, skriver Rotevatn i en sms til VG mens han kombinerer fisket av bekkeøret (krede) med et medieintervju.

Han har tidligere blitt intervjuet av valgkomitéen om sitt lederkandidatur. På dagtid lørdag hadde han ingen kontakt med medlemmene i valgkomitéen.

– Null kontakt undervegs (enn så lenge, i alle fall), skriver Rotevatn, som i en kronikk i VG lørdag forsøker å formulere hvorfor han egentlig er med i Venstre.

Han markerer også hva han mener er partiets skillelinjer mot Høyre og Ap.

«Arbeid mot kapital, Ap mot Høgre er ikkje lenger den altoverskyggande konfliktlinja i politikken. Heldigvis. For det viktigaste spørsmålet i vår tid er faktisk ikkje kven som er for ein formuesskattesats på 0,85 prosent, og kven som vil opp på 1,5 prosent. Det er langt viktigare å nå 1,5-gradersmålet,» skriver lederkandidaten og klima- og miljøministeren.

HADDE SAMTALER: Guri Melby på vei inn på hotellet ved Slottsparken den 12. august for å møte valgkomitéen i Venstre. Samtalene der skal ha bidratt til at hun bestemte seg for å stille som lederkandidat. Foto: Frode Hansen, VG

Kunnskaps- og integreringsminister og lederkandidat Guri Melby har ikke besvart VGs henvendelser lørdag, men hennes politiske rådgiver Lars Brandsås kan røpe at Melby lørdag er i bursdagsselskap med familien.

I et intervju med VG onsdag sa Melby at hun ikke bestemte seg for å stille før hun hadde møtt valgkomiteen, og at hun hadde spurt avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande om råd før hun sa ja.

Melby kan bli den tredje kvinnelige lederen gjennom Venstres 136 år lange historie, etter nevnte Grande og Eva Kolstad, som forøvrig ble verdens første likestillingsombud.

PÅ UNIVERSITETSPLASSEN: Abid Raja bekreftet at han også er lederkandidat i Venstre - i et intervju med VG på Universitetsplassen den 16. august, hvor dette bildet av Raja, som er utdannet jurist, ble tatt. Foto: Frode Hansen, VG

Kulturminister Abid Raja er den tredje lederkandidaten. Han har heller ikke svart VGs henvendelser lørdag. Men har vært svært synlig i offentligheten etter at han tok over som kulturminister etter Trine Skei Grande.

Abid Raja sa i juli at han vurderte å ikke stille. For en uke siden bekreftet han til VG at han har gitt komiteen beskjed om at han likevel stiller seg til disposisjon.

Da sa Raja: – Jeg tror jeg er den i Venstre som akkurat nå er best i stand til å skape begeistring i lokallagene og skaffe Venstre nye velgere.

Lørdag la han ut NRKs spektakulære videobilder på sin egen Facebook-side fra da han nylig hoppet fra den ene topp-punktet til det andre på det berømte, stupbratte fjellet Svolværgeita i Lofoten.

– Hva skjer om jeg faller bakover? spurte Raja den medfølgende reporteren fra NRK. - Da blir du ikke leder av Venstre, svarte NRK-journalisten, ifølge Rajas Facebook-oppdatering.

Næringsminister Iselin Nybø har også vært blant lederkandidatene, men skrev selv i en melding til VG denne uken at det er tre kandidater til vervet, mens hun fortsatt er til disposisjon for det partiet vil bruke henne til.

Valgkomitéen i Venstre har frist til 28. august med å komme med sin innstilling på ny Venstreleder og nestledere i partiet.

Til syvende og sist er det uansett landsmøtet som foretar ledervalget 26. og 27. september.

