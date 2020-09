HØY PRIS: Arbeidet med smitteoppsporing etter festene i bydel Vestre Aker hadde en høy pris. Det mener bydelsdirektøren bør være en tankevekker for innbyggerne. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

Ny utregning etter smitteutbrudd: Hver coronasmittet kostet Oslo kommune minst 8000 kroner

Smitteoppsporingsjobben etter flere fester på Oslo vest kostet kommunen opp mot en halv million kroner – bare for én bydel.

Nå nettopp

Det viser utregninger bydelen Vestre Aker har gjort for P4-nyhetene.

Totalt 53 personer, både festdeltagere og nærkontakter, testet positivt etter festene i Oslo vest i starten av august. Bydelen iverksatte en massiv smitteoppsporingsjobb som førte til at mellom 300 og 400 personer ble satt i karantene.

Jobben kostet ifølge bydelsdirektør Elisabeth Vennevold opp mot en halv million kroner. Det vil si at én coronasmittet innbygger koster kommunen minst 8000 kroner.

– Det er klart det bør være en tankevekker, sier Vennevold til VG.

– Det er store summer, fordi vi hadde så stort arbeid med å spore opp smitten. Dette var ikke arrangementer med navneliste og telefonnummer. Så det stjal mye ressurser, i tillegg til selvfølgelig overtid og innleie til smitteoppsporingsteamet, sier hun.

Ikke medregnet testing og andre bydeler

Vennevold understreker at disse utgiftene kun gjelder for hennes bydel. Det er altså ikke medregnet smitteoppsporingsarbeidet i de andre bydelene med mange festdeltagere, FHIs bistand i saken, coronatestingen og kostnader knyttet til folk i karantene som ikke kan møte på jobben.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at folk må forholde seg til smittevernreglene. Dersom man har arrangementer, sørg for å ha navneliste og telefonnummer til alle deltagerne. Ikke dra hvis du er syk. Mange av disse var uten symptomer, noe som er krevende i seg selv.

HAR FÅTT ERFARING MED SMITTEUTBRUDD: Etter smitteutbruddet i Vestre Aker ber bydelsdirektør Elisabeth Vennevold andre kommuner om tidlig å iverksette smitteoppsporings- og smittevernarbeid. Foto: Jan Petter Lynau

Bydelsdirektøren har også en klar oppfordring til kommuner som opplever lignende smitteutbrudd:

– Når du først registrerer en smittet fra et stort arrangement, ikke nøl med å gå i gang med smitteoppsporingen. Dess raskere du kommer i kontakt med smittede og nærkontakter, dess mer kontroll får man.

– Opplever du at innbyggerne har lært av denne hendelsen?

– Vi har ikke registrert denne typen fester i bydelen, men jeg ser jo at det er store arrangementer ellers i byen og i andre byer, sier Vennevold.

les også Grotte-festen var ikke den første: Brøt seg inn på Stordalens byggeplass for å ha raveparty

KS: – Øker presset

Styreleder Bjørn Arild Gram i kommunesektorens organisasjon (KS) sier til VG at dette er første gang kostnader til smitteoppsporingarbeid har blitt beregnet på denne måten. Han mener tallene er interessante:

– Det illustrerer at smitteoppsporingen er stort løft for kommunene, fordi det er ressurskrevende personmessig arbeid og dermed blir det dyrt økonomisk. Særlig når vi skal opp i det testnivået som vi nå blir bedt om, men og når vi ser at smitteoppsporingsarbeidet øker som følge av økt smittetrykk på grunn av gradvis gjenåpning, sier Gram.

Han tilføyer at KS har bidratt med å gjøre arbeidet enklere, ved hjelp av et digital smitteoppsporingsverktøy som ble lansert før sommeren. Samtidig erkjenner styrelederen at arbeidet er tidkrevende.

– Det er i utgangspunktet knapt med ressurser i helse- og omsorgssektoren, og det er klart at det øker presset når du da må disponere ressurser inn mot den typen arbeid. Så vil vi gjerne understreke at mye av arbeidet, som testing og smitteoppsporing, kan gjøres av andre så lenge man har nødvendig kontroll fra helsepersonell, sier Gram.

les også Flere smittede om bord på Hurtigruten i februar og mars

les også FHI: Snittalderen for smittede er drastisk lavere

Forventer kompensasjon fra staten

Styrelederen sier at KS gjennom pandemien har hatt en løpende diskusjon med regjeringen og Stortinget. De har bedt om forsikringer om at alle kostnader og inntektsbortfall blir fullt ut kompensert.

– Vi har ikke fått det så tydelig som vi har ønsket det, så en viss usikkerhet er det jo. Samtidig har regjeringen vært eksplisitt på at smittevern- og smitteoppsporingskostnader skal dekkes, så vi tar det for gitt at det vil bli kompensert. Det betyr at kommunene må føre en god oversikt, sier Gram.

Regjeringen har satt ned et utvalg, der KS og kommunesektoren er representert, som nå er i gang med å beregne kostnadsøkninger under pandemien. Kostnadene vil variere mellom kommunene.

– Derfor er det veldig viktig at vi får en så presis kompensasjon som mulig, slik at det ikke blir store omfordelinger mellom kommunene, sier han.

les også Norsk Sykepleierforbund: – Vi vil slite med en ny pandemitopp

Flere pågående smitteutbrudd

Flere kommuner opplever nå smitteutbrudd etter en sommer med lav smittetrend.

I Hamar er det innført en rekke strenge tiltak etter at 18 personer tilknyttet en barneskole har testet positivt. Mellom 150 og 160 elever er i Kristiansand satt i karantene etter at elever ved tre skoler er bekreftet coronasmittet.

Og i Bergen har studenter som har vært på fest blitt bedt om å gå i selvpålagt karantene etter 66 nye smittetilfeller i aldersgruppen 19 til 27 år.

Publisert: 01.09.20 kl. 09:52

Fra andre aviser