SOMMER: Mange nordmenn har erstattet sydenturen med norgesferie. Bildet viser Sørbølfjellet i Flå kommune. Foto: Mørch, Thomas

Hovedredningssentralen om juli: – En svært travel måned

Godt fottøy, kompass og værsjekk er blant rådene Hovedredningssentralen og Røde Kors kommer med til turglade nordmenn.

Mange nordmenn har valgt å legge sommerferien til fjell og vann.

Det har ikke gått ubemerket hen.

VG kunne nylig fortelle om Hege Davidsen (26) som ble sittende fast på en fjellhylle i over to timer. Bodøværingen var på vei opp fjelltoppen i Jotunheimen. Redningshelikopteret heiste ned en mann som fikk satt på Davidsen seler.

De to ble hengende under helikopteret og plassert på bakken.

Fredag ble det også kjent at politiet i Vest hadde iverksatt en redningsaksjon i samarbeid med Hovedredningssentralen (HRS) og frivillige etter at to personer hadde gått seg vill på en fjelltur ved Bakkanosi i Aurland i Vestland.

Frivillige hjelpemannskaper klarte til slutt å lokalisere turgåerne og de ble funnet i god form.

– Travel måned

Sommeren har også vært en dyster tid når det gjelder antall drukningsulykker.

Så langt i 2020 har 45 personer omkommet som følge av drukning, ifølge tall fra Redningsselskapet. Det er åtte flere enn på samme tidspunkt i fjor.

Hovedredningssentralen fryktet å se en økning i antall redningsaksjoner i sommer, men sier de foreløpig ikke har opplevd dette.

– Når det er sagt, ser juli så langt ut til å bli en svært travel måned, i alle fall sammenlignet med samme periode i fjor. Men antall henvendelser varierer fra år til år, og det er mange forhold som påvirker dette, blant annet været, sier Jarle Øversveen, avdelingsdirektør i HRS Sør-Norge til VG.

STILL FORBEREDT: Avdelingsdirektør i HRS Sør-Norge mener det er viktig at folk forbereder seg godt i forkant av fjellturen. Foto: Hovedredningssentralen

Les fjellvettreglene

Han oppfordrer nordmenn til å ta nødvendige forholdsregler før de drar på fjelltur og på sjøen.

– Det er viktig at folk stiller godt forberedt. Det handler også om å ha med seg nok utstyr til å kunne klare seg hvis ting ikke går som planlagt.

Å lese seg opp på fjellvettreglene, er også noe Øversveen mener er viktig.

– Det høres kanskje kjedelig ut, men det ligger mye kunnskap i fjellvettreglene, sier han.

Samtidig ber han folk om å ikke overvurdere sine egne evner og erfaringsnivå når de legger ut på tur.

– Man bør ikke gå lenger enn det man har forutsetning til å klare, og man bør legge turen på et nivå som passer for alle, sier Øversveen og legger til:

– Så er det selvfølgelig viktig at man leser værmeldingen og at man sørger for å ha godt fottøy slik at man unngår gnagsår.

Kontakt politiet

Hvis man likevel skulle være så uheldig og havne i en situasjon der man sitter fast i fjellet, og det er fare for liv og helse, oppfordrer han til å kontakte politiet gitt at man har mobildekning.

– Hvis ikke kan en oppsøke hjelp hos andre i nærheten, eller prøve å komme seg videre til en oppnår mobildekning.

Dersom det er snakk om en redningstjeneste, vil politiet som regel kontakte Hovedredningssentralen for å avklare hva som skal gjøres.

– Det første vi prøver å finne ut er selvsagt hvor de som trenger hjelp befinner seg. Det enkleste er hvis en selv får frem en GPS-posisjon som de fleste smarttelefoner gir mulighet for, sier Øversveen.

Ta med kompass og kart

– I år er det veldig mange flere nordmenn som drar på sommertur i norsk natur enn til vanlig, og da er det et godt råd å være litt årvåkne, sier Robert Mood, president i Røde Kors til VG.

Han kommer med følgende råd til turglade nordmenn:

Sørg for å ha med deg kart, kompass, vindsekk, matpakke og gode ytterklær.

- Så må vi huske på at selv om det ser ut til å bli varmegrader, så kan det bli uvær, sier Mood.

UT PÅ TUR ALDRI SUR: President i Røde Kors, Robert Mood, oppfordrer nordmenn til å komme seg ut i naturen, men ber folk om å være årvåkne. Foto: Odin Jæger

Pass på bratte elvekanter

Mood mener det er viktig at folk er forsiktig når de ferdes i vann.

– Sjekk grunnforholdene før du stuper eller hopper sånn at du ikke får overraskelser. Vær oppmerksom på at strømmen kan være litt kraftigere enn du tror, sier han.

Man bør også passe seg for bratte elvekanter og glatte svaberg.

Han oppfordrer særlig voksne om å holde et øye med barn.

– Drukning skjer dessverre i mange tilfeller uten at man er klar over det. En god regel er at en av de voksne holder øye med hva som skjer i vannet, sier Mood.

Han kommer med en siste oppfordring.

– Kom dere ut i naturen, nyt sjøen og fjellet. Det er bra for kroppen og helsa og det gir livsglede. Men sørg for at sekken er godt pakket, og at du har med det lille ekstra.

