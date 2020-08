SLUTT IGJEN: Bildet fra Systembolaget i Värmland er tatt etter at regionen ble grønn i juli. Nå er den igjen rød. Foto: Fredrik Solstad

Värmland-ordfører om at regionen blir rød: – Veldig lei for det

Ordfører Fredrik Larsson i den svenske regionen Värmland er bekymret for arbeidsplasser i regionene og de sosiale forholdene for folk som bor langs grensen nå som regionen igjen er rød.

Nå nettopp

– Det er lett å sitte i Stockholm eller Oslo og ikke tenke på hvordan det er å leve i disse regionene, sier Fredrik Larsson (M), ordfører i regionsstyrelsen i Värmland.

Karanteneplikten som ble fjernet for reiser til Värmland i juli er nå innført - igjen.

I den svenske regionen ligger populære shoppingsteder for nordmenn som Töcksfors og Charlottenberg. Flere nordmenn har hytte her. Og reise mellom landene er vanlig.

Nå lyser det igjen rødt for den svenske regionen. De siste to ukene er det 25,5 nye smittede per 100.000 innbyggere i regionen viser VGs oversikt over regionene i Sverige.

– Risikoen for å bli smittet i køen på Systembolaget er ikke verdt prisen. Du risikerer å bli smittet og smitte andre, sa helsemininster Bent Høie under pressekonferansen onsdag.

– Veldig lei meg

– Jeg er veldig lei meg for at det blir sånn. Men jeg må ha respekt for at Norge har valgt denne måten å løse det på. Jeg er mest urolig for arbeidsplassene til värmlenninger og de sosiale konsekvensene for dem som bor langs grensen. Det påvirker menneskeverdet å ikke kunne leve som man pleier - og det tror jeg gjelder på begge sider av grensen, sier han.

– Hva mener du om den norske regjeringens regioninndeling av Sverige?

– Det blir litt trøblete. Selv om vi har det smittepresset vi har i Värmland, kan det for eksempel være ingen smitte i det hele tatt i Årjäng. Med den norske logikken skulle jeg frarådet våre innbyggere å reise til Oslo, sier Larsson.

Rødt eller grønt? Sjekk VGs reisespesial her.

les også Smittetallene i Oslo: Høyere enn FHIs smittekrav til andre land

BEKYMRET: Ordfører Fredrik Larsson i regionsstyrelsen i Värmland var veldig glad da regionen ble definert som «grønn» av Norge. Nå er han bekymret igjen. Foto: Alexander Torin

Senterleder ved Charlottenberg shoppingsenter Claes Sjöholm sier det er for tidlig å si om butikker vil bli nødt til å gjøre permitteringer som følge av at regionen nå er rød.

– Det kommer helt an på hvor lenge dette vil vare. Jeg har vært med på dette en gang før - og det er naturligvis utrolig kjedelig og rammer oss veldig hardt, sier han, fører han fortsetter:

– Men vi kan ikke påvirke det på noen annen måte enn å gjøre så godt vi kan for å minske smittespredningen.

– Vi må slutte å skylde på hverandre

I Indre Østfold kommune, som er rammet av et stort smitteutbrudd, har kommunelegen sagt at et mulig fellestrekk blant de smittede er at mange har vært en eller flere ganger i Sverige etter at regionen ble grønn.

Ordfører Saxe Frøshaug ba regjeringen stenge grensen igjen.

– Jeg mener vi må slutte å skylde på hverandre, det er ikke oss folkevalgte sin jobb. Når smittespredningen øker, uansett hvor, påvirker det hvordan vi skal oppføre oss uansett hvor vi er, sier Larsson i Värmland.

Publisert: 12.08.20 kl. 15:34

Les også

Fra andre aviser